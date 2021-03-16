Эксперт назвал условия целесообразности скупки дешевеющей валюты

Покупать ослабевшие по отношению к рублю доллары и евро стоит, если человек или предприятие собирается приобретать их в долгосрочной перспективе. Об этом заявил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович во вторник, 16 марта.

По словам эксперта, если стратегия приобретения валюты заложена на три-пять лет, то покупать стоит, а если на два-шесть месяцев, то это делать бесполезно, так как можно потерять деньги на взаимных конвертациях.

«Заниматься валютными изменениями и валютной торговлей целесообразно, только когда имеется приличный капитал», — сказал Остапкович, отметив, что приличный — это от 1 млн рублей, а лучше 2–3 млн рублей.

Специалист добавил, что сам бы вложился в швейцарский франк или в замбийскую квачу. Он рассказал, что в Замбии нашли медь, и валюта этой страны «будет резко расти», потому что начнется экспорт. Однако он отметил, что в России «вряд ли можно найти замбийскую квачу».

Если вложения планируется делать на три-пять лет, то можно вкладываться в доллар, считает эксперт.

Специалист отметил, что курс доллара и евро по отношению к рублю значительно «не вырос, идут какие-то колебания полюс-минус два рубля». Однако сейчас наблюдается «позитивная тенденция в сторону рубля». В то же время в России привыкли «к такой высокой турбулентности, что определить динамику валют крайне затруднительно».

Он напомнил, что в прошлом году в начале января доллар стоил чуть больше 61 рубля, а в конце — 75 рублей. Он отметил, что не берется заявлять, есть ли основания говорить, что доллар начнет падать к рублю.

Говоря о возможном падении цен на нефть, Остапкович заявил, что не видит такой тенденции, поскольку ОПЕК+ «достаточно координирует» эти цены. Наоборот, по его словам, мировые цены на все «повышательного тренда».

Говоря об опасности санкций для экономики России, Остапкович сообщил, что опасны не сами рестрикции, а «санкционная риторика». Такую риторику «будут поддерживать всегда», так как она бьет и по Минфину, и по бизнес-ожиданиям, а без таких ожиданий предпринимательство «жить не может».

Он подчеркнул, что сами антироссийские санкции — персональные, что не повлияет негативно на экономику страны. Наоборот, лица, на которые наложат ограничения, не будут оставлять деньги в заграничных банках, а станут аккумулировать их в России из-за страха, что за границей их арестуют или заморозят.

Эксперт считает, что каких-то «фундаментальных санкций» не будет. Например, на нефть и углеводороды их не наложат, поскольку Европа зависит преимущественно от российской нефти и газа.

Накануне рубль обновил многомесячные максимумы к доллару и евро, которые опускались соответственно до 72,9 рубля (минимум с декабря 2020 года) и до 86,97 рубля (минимум с августа).

Глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова считает, что заявления о потенциальном обвале доллара лучше заменить действиями, которые помогут укрепить экономику России. По ее словам, максимальное снижение цены доллара составит два рубля — с 73 до 71, что является нормальными рыночными колебаниями.

В то же время финансовый аналитик Андрей Кузнецов 13 марта заявил «Вечерней Москве», что рубль продолжает укреплять позиции, а доллар ждет серьезный обвал.