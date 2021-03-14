Эксперт предрек обвал доллара к концу апреля

Рубль продолжает укреплять позиции, тогда как американскую валюту ждет серьезный обвал. Об этом рассказал финансовый аналитик Андрей Кузнецов в беседе с «Вечерней Москвой» в субботу, 13 марта.

Эксперт пояснил, что денежная единица в России сможет стабилизировать свое положение за счет спроса на отечественные нефтепродукты. Кроме того, выплаты по налогу на добавленную стоимость (НДС) в апреле также сыграют существенную роль в данном вопросе.

Согласно прогнозу Кузнецова, американская валюта достигнет максимум в 75–76 рублей за доллар, однако к концу апреля позиция спадет и произойдет обвал до 70–71 рубля. Единая европейская валюта в следующем месяце не превысит 85,45 рубля против 87,8 рубля на сегодняшний день.

Ранее, 11 марта, в Госдуме отметили, что Россия наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках ЕАЭС. Он напомнил, что конце февраля РФ поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее японскую йену и китайский юань с долями 5% и 15% соответственно. При этом доли доллара США и евро были снижены с 45 до 35%. Доля фунтов стерлингов осталась на уровне 10%.

2 марта управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик рассказал «Известиям», что в марте курс доллара, вероятнее всего, останется в пределах 73–76 рублей, а евро — по 89–91 рублю. Единственное, что может оказать давление на российскую валюту в течение месяца, — это снижение интереса инвесторов к рисковым активам, если колебания на мировых рынках капитала продолжатся, как это было в конце прошлой недели на фоне резкого роста доходности американских гособлигаций, подчеркнул он.

В конце января «Известия» писали о намерении Евросоюза снизить зависимость от доллара. Отмечалось, что европейцы возмущены односторонними санкциями со стороны Вашингтона и уязвимостью своей финансовой системы перед связанными с долларом рисками.