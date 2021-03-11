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В Госдуме заявили об уходе России от долларовой зависимости

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Россия наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках ЕАЭС, отметил в разговоре с журналистами парламентского пула спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией», — пояснил председатель ГД.

Он также напомнил, что в конце февраля Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее японскую йену и китайский юань с долями 5% и 15% соответственно. При этом доли доллара США и евро были снижены с 45 до 35%. Доля фунтов стерлингов осталась на уровне 10%.

В конце января «Известия» писали о намерении Евросоюза снизить зависимость от доллара. Отмечалось, что европейцы возмущены односторонними санкциями со стороны Вашингтона и уязвимостью своей финансовой системы перед связанными с долларом рисками.

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