Экономист спрогнозировал курс доллара и евро на март

В марте курс доллара, вероятнее всего, останется в пределах 73–76 рублей, а евро — по 89–91 рублю, рассказал «Известиям» управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик, во вторник, 2 марта.

«Котировки нефти наверняка останутся на стабильно высоких уровнях — $63–65 за баррель, несмотря на то что на этой неделе ОПЕК+ примет решение об увеличении квот на добычу сырья на 500 тыс. баррелей в сутки с 1 апреля 2021 года», — сказал Артем Лютик.

По его словам, организация крайне аккуратно оценивает перспективы спроса и стабильные котировки всех устраивают, потому резких изменений в уровне добычи не будет — квоты будут расти постепенно.



«Санкционная риторика также снижается, и отечественная валюта практически перестала реагировать на какие-то заявления со стороны западных партнеров», — добавил специалист.



Кроме того, восстановление спроса на энергоресурсы по мере проведения масштабной вакцинации также станет фактором поддержки для российского рубля, подчеркнул управляющий директор.

Единственное, что может оказать давление на российскую валюту в течение месяца, — это снижение интереса инвесторов к рисковым активам, если колебания на мировых рынках капитала продолжатся, как это было в конце прошлой недели на фоне резкого роста доходности американских гособлигаций, подчеркнул Лютик.

«Но, вероятнее всего, рынки, пережив коррекцию, вновь пойдут в рост на фоне восстановления глобальной экономики, поэтому и курс рубля будет оставаться стабильным», — заключил эксперт.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 2 марта, составил 74,04 рубля, евро — 89,44 рубля.

Ранее, 27 февраля, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что этой весной основную часть вложений лучше делать в долларах США, так как «личные» валюты европейских стран, а также рубль в ближайшее время рискуют потерять в цене.