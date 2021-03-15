Курс доллара опустился ниже 73 рублей

Курсы доллара и евро снижаются на Московской бирже в понедельник, 15 марта. Стоимость доллара опустилась ниже 73 рублей впервые с 17 декабря.

Евро же торгуется в районе 87 рублей.

В частности, курс доллара составил 73,02 рубля по состоянию на 14:00 мск, это на 31 копейку ниже стоимости, зафиксированной на закрытии предыдущих торгов. Чуть позже доллар разово опустился до 72,9975 рубля.

Стоимость евро составила 87,12 рубля, он подешевел почти на 60 копеек.

13 марта финансовый аналитик Андрей Кузнецов предсказал, что рубль продолжает укреплять позиции, тогда как американскую валюту ждет серьезный обвал.

Согласно прогнозу эксперта, американская валюта достигнет максимум в 75–76 рублей за доллар, однако к концу апреля позиция спадет и произойдет обвал до 70–71 рубля. Единая европейская валюта в следующем месяце не превысит 85,45 рубля против 87,8 рубля на сегодняшний день.