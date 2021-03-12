Дать эйфорию: до каких пределов разгонит рубль волна внешнего позитива

Аналитики пророчат рублю и российскому рынку акций умеренное укрепление и стабильность. В основном сценарии нацвалюта в этом году будет расти — до 70-72 руб./$, а индекс Мосбиржи может показать рост до 3600 пунктов, полагают опрошенные «Известиями» эксперты . На фоне сообщений об очередных мерах поддержки экономики в США и высоких ценах на нефть фондовые рынки демонстрируют активный рост, обновляя рекорды. Индекс Мосбиржи 12 марта также перешагнул исторический максимум. При этом специалисты советуют частным инвесторам сосредоточиться на отдельных наиболее перспективных бумагах и не забывать о рисках — в первую очередь о санкционных.

Аппетит к риску

Вслед за мировыми фондовыми площадками, которые накануне продемонстрировали существенный рост, рекорды бьет и российский рынок акций . В пятницу в ходе торгов индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум и впервые достиг отметки 3526 пункта. Индикатор РТС также не отстаёт, в ходе сессии он достиг максимума с февраля прошлого года — 1510 . Лидерами роста стали «Тинькофф», «Сверсталь», QIWI, «Норникель» и «Новатэк».

Причиной эйфории на фондовых площадках стал позитивный внешний фон, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты . С учетом факторов извне, а также сохранения высоких цен на нефть, в ближайшей перспективе индекс Мосбиржи может показать умеренный рост в сторону 3600 пунктов , уверен аналитик «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. По его словам, рекордам поспособствуют акции нефтегазового сектора и черной металлургии.

Дать эйфорию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Инвесторы определенно вдохновлены происходящим. Индекс Мосбиржи первый раз в истории торгуется в диапазоне 3520-3530 пунктов и РТС вышел на новые годовые пики, — отметил аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

По словам финансового директора международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Александра Чесных, рынки положительно отреагировали на новый пакет мер поддержки экономики США. Существенная часть прямой финансовой помощи населению будет инвестирована в бумаги и хлынувшая на рынок дополнительная ликвидность, а также заверения ФРС в долгосрочном продолжении курса на ультрамягкую денежную политику, пробуждают в инвесторах аппетит к риску, считает он.

Американский стимулирующий пакет обеспечит США более высокими темпами восстановления после пандемии и повлияет на общую ситуацию , включая сырьевой рынок и глобальную торговлю, подчеркнул ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. В результате Россия и рубль выиграют за счёт более стабильных и высоких цен на товарных площадках. Но более сильное влияние меры поддержки США окажут на фондовый рынок, уверен аналитик.

Тогда как, по мнению ряда экспертов, новые стимулы заранее были заложены в стоимость активов. Поэтому влияние будет скорее нейтральным, добавил Василий Карпунин. Решение Минфина США потратить на борьбу с пандемией еще $1,9 трлн, было с удовлетворением воспринято на всех основных фондовых рынках. Еще в процессе принятия закона индексы акций по всему миру пробивались к новым локальным и историческим рекордам , рассказывает Валерий Емельянов. Но вот валютный рынок вел себя прямо противоположно. Доллар вместо ослабления сейчас укрепляется.

Впрочем, аналитики рублю пророчат небольшое укрепление и стабильность. В основном сценарии нацвалюта в этом году будет расти , считает аналитик «Фридом Финанс». При оптимистичном раскладе доллар может уйти ниже 70 рублей за единицу еще до лета. Это будет следствием подорожавшей нефти и притока валюты в страну , подытожил он.

Дать эйфорию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Царящее на рынках позитивное настроение и рост нефтяных цен не в полной мере отражаются на российских активах и курсе, поскольку нивелируются усилившимися внешнеполитическими рисками . Поэтому динамика курса рубля отстает от других валют развивающихся стран. Кроме того, на российские активы и рубль давят опасения инвесторов касательно возможного скорого ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, — отметил Александр Чесных.

Доллар в ходе торгов 12 марта торговался по отношению к рублю по 73,32, евро – 87,5 .

Поступательный рост

Основной фактор, играющий в пользу российских индексов, — растущие вопреки данным о запасах цены на черное золото, толкающие вверх капитализацию нефтяных компаний , уверен старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков. Касаясь внутренних факторов поддержки, руководитель отдела анализа акций ГК «Финам» Наталья Малых указала, что интерес к акциям подогрет и неплохими годовыми отчетами по прибыли . Компании пережили кризис лучше, чем ожидалось, что открывает хорошие перспективы по дивидендам в этом сезоне.

Положительную роль играет и продолжающийся приток частных инвесторов , которые переводят часть ликвидности на рынок акций в поисках высокой доходности, добавила эксперт.

На волне роста оптимизма на рынках аналитики подчеркивают важность соблюдения осторожности . Увеличение доходности по американским казначейским обязательствам может вновь вернуть волатильность на фондовые площадки и спровоцировать значимую коррекцию, считает Андрей Кочетков. По сути, рынки закладывают слишком сильные ожидания и уже во многом отыграли будущее восстановление глобальной экономики, отметил он.

Сбить позитив может, как обычно бывает, разворот или коррекция цен на нефть, или подробности нового санкционного пакета , который окажется ощутимым для экономики или рынка ценных бумаг, согласился и Валерий Емельянов.

Дать эйфорию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Однако в базовом сценарии ожидается сохранение поступательного роста российского рынка акций, подчеркнул Валерий Емельянов. В этом году отечественной бирже вполне по силам прибавить 5-10% в валюте и до 15% в рублях.

Частным инвесторам эксперты предлагают переходить к выбору отдельных наиболее перспективных бумаг . Например, в секторе нефти и газа, где существенно улучшаются ожидания по некоторым компаниям. А в транспортной отрасли ещё не отыграны надежды на выход глобальной экономики из коронавирусных ограничений. Также советуют не забывать и про финансовую и потребительскую сферы, в последней можно рассчитывать на постепенное улучшение ситуации с доходами населения, добавили аналитики.