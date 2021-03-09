Доходом марш: сезон отчётности компаний разгонит рынок акций

Российский рынок акций ждет рост и обновление исторических максимумов в ближайшем времени , считают опрошенные «Известиями» аналитики. Поддержку биржевым индексам наряду с восстановлением экономик, а также дорогой нефтью окажет и сезон дивидендных выплат в России. По оценкам экспертов, отчетности отечественных компаний оказались лучше ожиданий. Однако аналитики обращают внимание и на ключевой риск — новые санкции .

Сезон роста

Обнародование крупными российскими компаниями отчетности по МСФО приведет к взлету котировок акций на фондовом рынке , полагают опрошенные аналитики. Многие эмитенты показали неплохие результаты по итогам кризисного года , отметила руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых. Она уверена, что есть возможность обновления исторических максимумов . В текущем дивидендном сезоне рынок может предложить вполне достойную доходность : 5,5% в сравнении с 6,5% в прошлом году, оценила эксперт.

Главными факторами станут начало дивидендного сезона и среднесрочный рост доходов российских компаний практически всех секторов экономики , рассказал начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Антон Затолокин. Также поддержку рынку окажет ожидание восстановления экономики и повышение цен на сырье, добавила Наталья Малых.

По словам эксперта «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Пучкарева, если финансовая отчётность предприятия будет лучше или хуже ожиданий рынка, то она может повлиять на динамику котировок акций. Но реакции рынков может и не быть в случае совпадения результатов с прогнозами.

Доходом марш Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Большинство из опубликованных отчетов крупными российскими компаниями были позитивными. По итогам года заметный рост финансовых показателей наблюдается у металлургов, золотодобытчиков. Неплохо отчитались телекомы, некоторые энергетики и ритейлеры, представители IT-сектора . Результаты банков оказались в рамках ожиданий, — добавил эксперт.

Основные игроки финансового сектора — Сбер, ВТБ, МосБиржа представили свои отчеты, они оказались неплохими и уже в значительной степени были отражены в стоимости акций, считает Наталья Малых. Осталось отчитаться лишь банку Тинькофф (TCS Group), который 11 марта обнародует свои результаты . Вероятно, они также окажутся достаточно позитивным, полагает эксперт.

По оценкам Натальи Малых, компании сектора электроэнергетики за 2020-й отчитались хорошо, кризис не сильно повлиял на их показатели прибыли и дивидендов . Наилучшую динамику показала «РусГидро», а наиболее уязвимыми оказались операторы тепло электростанций, у которых на снижение энергопотребления на фоне карантинов и мягкой зимы наслоился фактор высокой доходности, добавила она.

— В нефтегазовом секторе при принятии решений инвесторы уже не ориентируются на отчётности за прошлый год. Так как с начала 2021-го цены на нефть выросли на треть, результаты 2020-го мало могут сказать о текущем состоянии компаний . Также с этого года для ряда корпораций изменится уровень налоговой нагрузки, что окажет серьёзное влияние на финансовые результаты, например, «Татнефти», «Лукойла» и «Газпром нефти», — заключила аналитик «Финама».

Доходом марш Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Из наиболее крупных компаний результаты еще предстоит опубликовать Газпрому, Сургутнефтегазу, Транснефти, РУСАЛу, Аэрофлоту , указывает Дмитрий Пучкарев. У последнего ожидаются слабые показатели, однако они уже заложены в котировки и крупные убытки по итогам года не должны стать для инвесторов неожиданностью, добавил он.

Ключевой риск

Впрочем, несмотря на положительные оценки влияния отчётности компаний-гигантов на фондовый рынок, аналитики обращают внимание и на ключевой риск. А именно обострение санкций со стороны США и Великобритании , которое может оказать давление и на нацвалюту.

Отчетность российских компаний — не главный драйвер роста, отметил аналитик «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Рынок следует за динамикой на фондовых и сырьевых зарубежных площадках . Например, акции ГМК «Норильский никель» выросли после отчета, но обвалились на фоне коррекции цен на никель и новости о приостановке добычи на руднике. Также корректируются акции, демонстрировавшие устойчивую динамику с начала года: бумаги черной металлургии, IT сектора и ритейла, рассказал он.

По словам эксперта, нередко отчетность становится поводом к коррекции , что обусловлено не только расхождением с прогнозом, но и будущими ожиданиями. Например, выручка «Ростелекома» в 2020-м увеличилась на 15%, но на этот год она составит порядка 5%. При этом акции корпорации за прошлый год выросли на 25%, но после отчетности корректируются, потому что ожидания роста бизнеса консервативные, пояснил Георгий Ващенко. В то же время, падение выручки и прибыли не мешают компаниям нефтегазового сектора расти, поскольку сейчас цена на нефть вблизи $70 за баррель , добавил аналитик.

Доходом марш Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Рынок вернулся к росту, а индекс Мосбиржи может обновить максимум в ближайшие дни. На внешних площадках преобладают позитивные настроения после принятия в США новой программы мер стимулирования , — подчеркнул он.

Вместе с тем, Георгий Ващенко не исключил в конце марта снижения биржевых индексов, так как главные факторы роста будут исчерпаны. По индексу Мосбиржи целью может стать — 3150 пунктов. 9 марта российский рынок акций после трехдневных выходных демонстровал существенный рост. В течение дня индекс Мосбиржи вырос на 1,92%, достигнув 3479 пунктов, а РТС — на 2,54%, до 1484.

Между тем, как отмечают аналитики, «мощную» поддержку рублю оказывает дорогая нефть . Спросу на сырье поспособствует и снятие ограничений на деловую активность в большинстве развитых стран, отмечают в АКРА. Однако там указывают и на санкционные риски, которые могут оказать давление на нацвалюту. В «Финам» обращают внимание и на наметившуюся тенденцию укрепления доллара к основным мировым валютам на фоне роста доходностей казначейских облигаций США .

Аналитики считают, что при отсутствии новых внешних шоков, в среднесрочной перспективе нацвалюта будет колебаться в диапазоне 72,5-75 рублей за доллар и 88,5-91,5 рублей за евро. А в случае коррекции цен на нефть и усиления санкционного давления, курс может перейти в диапазон 76-78 и 90-92,5 соответственно.

Доходом марш Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В ходе утренних торгов 9 марта рубль торговался на отметке 74,51 за доллар, а после отыграл свои позиции, укрепившись до 73,81.