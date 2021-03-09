Вышки роста: сколько будут дорожать нефтяные котировки

Возвращение нефтяных цен к уровням конца 2019 года будет краткосрочным, и в дальнейшем котировки, скорее всего, пойдут вниз, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. 8 марта стоимость барреля превысила $71, однако не удержалась на этом уровне. Толчок ценам дал очередной удар йеменских хуситов по территории Саудовской Аравии. Саудиты уже пообещали провести ответную спецоперацию. Но велика вероятность, что в апреле страны ОПЕК+ примут решение об увеличении добычи нефти, и это подтолкнет котировки вниз, полагают аналитики. Кроме того, Саудовская Аравия может отказаться от добровольного снижения производства.

Скачок в прошлое

В понедельник, 8 марта, стоимость майских фьючерсов на североморскую нефть Brent превысила отметку в $70, а затем и в $71 за баррель. Такого уровня цена Brent не достигала с конца 2019 года. Американская нефть WTI с отгрузкой в апреле в первой половине дня 8 марта торговалась в районе $68 за баррель.

Однако затем произошла коррекция. На 13:00 мск в понедельник цена Brent на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне составляла $69,62. Баррель WTI на то же время стоил $66,36.

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— Цена нефти превысила $71 за баррель на новостях об атаке на крупнейший порт Саудовской Аравии. Кроме того, сформировался мощный растущий тренд на фоне активных мер стимулирования экономик и ведущих западных странах и ограничения добычи ОПЕК+, — прокомментировал ситуацию «Известиям» инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Удар по Саудовской Аравии

В воскресенье, 7 марта, йеменские мятежники (хуситы из движения «Ансар Аллах») обстреляли баллистическими ракетами территорию Саудовской Аравии, а также выпустили беспилотные летательные аппараты, начиненные взрывчатым веществом. Всего в атаке участвовало 14 дронов типа «Самад-3» и «Касеф-2», было выпущено восемь баллистических ракет типа «Зульфикар» и «Бадр», заявил официальный представитель хуситских вооруженных сил Яхья Сариа в эфире телеканала «Аль-Масира».

Под удар, в частности, попал один из крупнейших в мире нефтяных портов Рас-Таннура, пострадала инфраструктура национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Атаке подверглось одно из портовых нефтехранилищ, однако материального ущерба нанесено не было, сообщило Саудовское агентство печати. Обошлось и без жертв.

Вышки роста Восстановительные работы на НПЗ Saudi Aramco Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Также были атакованы военные цели в районе порта Даммам (Восточная провинция) и провинциях Асир и Джизан, утверждал представитель хуситов. Это уже шестая по счету операция, направленная на то, чтобы заставить власти Саудовской Аравии снять блокаду Йемена. Яхья Сариа предупредил, что до этого удары по территории королевства будут продолжаться. Саудиты, однако, в ответ объявили о начале спецоперации, в ходе которой планируется ряд воздушных ударов по хуситам.

Произошедшая атака вряд ли приведет к перебоям в поставках нефти, этим и объясняется откат цен вниз, пояснил аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Кроме того, у Саудовской Аравии есть накопленные запасы сырья, которое может быть использовано в случае необходимости, добавил эксперт.

На чем держатся цены

Каждая атака хуситов приводила к росту нефтяных цен, который, впрочем, оказывался недолгим, говорят эксперты . Однако поддержку котировкам оказывают и другие факторы, отмечают аналитики.

Так, недавно ОПЕК+ приняла решение не наращивать добычу , напомнил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. 4 марта министерский комитет картеля принял решение сохранить добычу на текущем уровне. Исключение было сделано лишь для России и Казахстана, которые смогут в апреле увеличить производство на 130 тыс. т в сутки и 20 тыс. т в сутки соответственно. Главным сюрпризом стало намерение Саудовской Аравии продлить в апреле добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки . Страна уже соблюдала такое ограничение в феврале-марте, и это оказало поддержку нефтяным ценам. Отраслевые эксперты ожидали, что в апреле королевство нарастит добычу.

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— Кроме того, Россия фактически показала, что неспособна увеличить производство нефти в рамках отведенной льготы, — отметил Станислав Митрахович. — Плюс в мире идет массовая вакцинация от коронавируса, и это, конечно, играет на повышение цены барреля.

Если говорить о фундаментальных факторах, то позитивно на нефтяных ценах скажется эмиссия, объявленная президентом США Джозефом Байденом , полагает эксперт. Этот «прилив» будет поднимать все «лодки», в том числе и нефтяной бизнес, пояснил он. В конце прошлой недели американский сенат одобрил план Джо Байдена по стимулированию национальной экономики. Согласно документу, власти США намерены реализовать пакет мер в общей сложности на сумму в $1,9 трлн. В частности, предполагаются прямые выплаты гражданам в размере $1,4 тыс. на налогоплательщика.

Ценовые перспективы

В ближайшее время цены могут не удержаться на текущем уровне и пойти вниз, спрогнозировал Станислав Митрахович. В частности, один из сдерживающих факторов — то, что вакцинация не везде идет успешно и ряд стран могут ее провалить, утверждает эксперт. Кроме того, с мая Саудовская Аравия может оказаться от своих обязательств по ограничению добычи, да и вообще ОПЕК+, вероятно, пересмотрит квоты , не исключил Станислав Митрахович. Могут возникнуть трения, если окажется, что рост цен чрезмерно способствует восстановлению сланцевой добычи в США (не участвуют в сделке ОПЕК+, однако уровень запасов и производства в США является одним из важнейших факторов влияния на котировки), указал эксперт.

— Не исключено, что с накоплением противоречий и ростом угроз картель ОПЕК+ вообще может распасться, — предупредил Станислав Митрахович.

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Если картель будет придерживаться новой политики ускоренного сокращения накопившихся в мире запасов нефти (то есть добыча будет сдерживаться) и если Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение добычи, то нормализация глобального уровня запасов может произойти не к концу 2021 – началу 2022 года, как планировалось ранее, а уже к концу третьего квартала текущего года, считает Андрей Полищук. Впрочем, сдерживать добычу будет непросто, добавил он. Скорее всего, картель одобрит повышение, но рост производства в странах ОПЕК+ будет более плавным, чем предполагалось ранее, заключил аналитик.