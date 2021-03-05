На спрос надейся: решение ОПЕК+ может поднять цены на нефть к $70 за бочку

Решение ОПЕК+ о сохранении текущих квот на добычу на апрель может вывести цены на нефть к планке в $70 за баррель в ближайшей перспективе, или даже превысить ее в моменте, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Страны картеля на встрече 4 марта вопреки ожиданиям рынка согласовали рост производства черного золота на апрель только для России и Казахстана — на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно. На таких новостях стоимость нефти выросла на 5%, превысив отметку в $67 за баррель. Условия соглашения станут выгодны как для России, так и для Саудовской Аравии, считают эксперты. Решение ОПЕК+ окажет позитивное влияние на фондовые площадки и валюты стран-экспортеров, включая и рубль — нацвалюта укрепится на уровне в 72–73 рубля за доллар, ожидают аналитики.

Продуктивные переговоры

Cтраны ОПЕК+ 4 февраля решили сохранить добычу нефти в апреле на текущем уровне. Рост добычи согласован только для двух стран — для России на 130 тыс. баррелей в сутки и для Казахстана — на 20 тыс. баррелей в сутки. Саудовская Аравия также продлит на апрель добровольное ограничение о сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки.

— Исключения для России и Казахстана подтверждают, что спрос на энергоносители действительно растет, — сказал «Известиям» руководитель департамента аналитики и анализа данных компании «Бета финансовые технологии» Артем Кончин.

На спрос надейся Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

В начале заседания министр нефти Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман заявил, что ситуация на мировом рынке нефти улучшилась, но отметил, что неопределенность восстановления спроса сохраняется и сложно делать прогноз. Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что рынок нефти еще полностью не восстановился, а впереди его может ждать неопределенность из-за пандемии COVID-19 и сохранения локдауна.

Вице-премьер подчеркнул, что темп вакцинации населения в мире превышает скорость распространения коронавируса, что внушает оптимизм рынку нефти. Он призвал всех участников соглашения исполнять принятые обязательства по сокращению нефтедобычи.

Днем ранее прошло заседание мониторингового комитета ОПЕК+, который на основе анализа нефтяного рынка должен был вынести рекомендации о предпочтительных параметрах сделки. Как сообщалось ранее, участники соглашения рассматривали возможность увеличения нефтедобычи, однако официальной рекомендации не последовало. Эксперты тогда сказали «Известиям», что страны ОПЕК+ могли видеть перспективы восстановления мировой экономики и роста спроса на энергоносители, но, вероятно, опасались третьей волны коронавируса.

Итоговое решение ОПЕК+ говорит о том, что опасения слабого восстановления спроса перевесили, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

— Это обоснованно, так как возможна и третья волна пандемии, которая уже начинается в Европе, из-за чего некоторые страны готовы снова объявить карантин, — сказал он.

Кроме того, решению картеля способствовали замедление экономического роста в Китае в январе и феврале и рекордный рост коммерческих запасов в США (на 21 млн баррелей за последнюю неделю), добавил эксперт.

Исключения — не исключение

Решение ОПЕК+ стало неожиданным для рынка: предполагалось, что увеличение добычи в апреле составит 1,5 млн баррелей в сутки. По итогам встречи нефть устремилась к верхней границе ранее прогнозируемого целевого коридора $60–70 за баррель Brent, отметил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Так, 4 марта в 13:15 мск нефть торговалась на уровне $63,50 за баррель, в 16:45 мск поднялась до отметки в $65,43 за бочку, а к 20:00 мск уже стоила $67,38, свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи ICE.

Изначальный план сделки картеля был согласован в апреле 2020 года, он подразумевал постепенное восстановление нефтедобычи в 2021 году после ее резкого сокращения в 2020-м. Так, с 1 мая 2020-го участники снизили производство нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца в сравнении с октябрем 2018 года. Далее с августа добычу нарастили, сокращение составило уже 7,7 млн баррелей в сутки до конца года. Из-за опасений по поводу второй волны распространения коронавируса в январе 2021 года в ОПЕК+ решили, что в феврале и марте производство черного золота смогут нарастить только Россия и Казахстан — на 65 тыс. и 10 тыс. в месяц соответственно.

На спрос надейся Фото: REUTERS/Nick Oxford

— Решение может указывать на положительный результат в нахождении компромисса между странами-участницами и, как и вышеописанные новости, поможет привести мировой рынок нефти к более устойчивому положению, — считает аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов.

Сохранение квот по добыче в апреле выгодно Саудовской Аравии, так как зависимость бюджета страны от цены на нефть традиционно выше, чем у России, объяснил эксперт. С этим может быть связано и нежелание саудитов смягчать квоты, ведь такое решение могло привести к снижению цен.

Стоимость барреля Brent в ближайшей перспективе может вплотную подобраться к уровню в $70 или даже пробить его в моменте, считает Андрей Маслов.

В бюджет России на 2021 год заложена цена отсечения нефти $43,3 за баррель Urals, отметил Александр Разуваев. Доходы от продажи черного золота выше этой стоимости направляются в резервный Фонд национального благосостояния. Вероятность, что бюджет по итогам года будет профицитным, составляет почти 100%, заключил эксперт.

Решение стран ОПЕК+ может способствовать укреплению рублевых активов, подчеркнул инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. По его словам, курс рубля к доллару может показать уровни 72–73 при сохранении стабильного геополитического фона.

— Что же касается акций нефтяных компаний, составляющих значительный вес в индексе Мосбиржи, то эффект для них будет менее очевидным. Потому что выбранный альянсом сценарий стоит рассматривать в плоскости сохранения ограничений на экспорт нефти из РФ в рамках принятых обязательств, — считает он.

По словам эксперта, в целом рынки акций сейчас больше сфокусированы на доходности американских облигаций, которые вновь развернулись вверх и сегодня достигали 1,48%, а также на прохождении законодательных этапов принятия пакета стимулов в США на $1,9 трлн. Для российского рынка также умеренно чувствительным остается напряжение геополитического фона, добавил он.

Решение ОПЕК+ позитивно повлияет на фондовые площадки и валюты стран-экспортеров, включая и рубль, уверен и член совета директоров Vax Capital AG Ярослав Худорожков. По его мнению, с учетом санкционного давления нацвалюта абсорбирует в себя только часть этого позитива, как и биржа.