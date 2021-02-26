Угол падения: доходы от нефти и газа снизились

Доля нефтегазовых доходов упала с 39,3% в 2019-м до 28% в кризисном ушедшем году — такие данные представила Счетная палата в отчете о ходе исполнения федерального бюджета на 2020 год. Опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, почему это случилось, как следует оценивать это явление и сохранится ли тренд в будущем.

Счетная палата РФ обнародовала аналитическую записку по исполнению бюджета. Согласно документу, доля нефтегазовых доходов в 2020 году снизилась по сравнению с предыдущим годом. При этом доля иных доходов выросла пропорционально — с 60,7% в 2019 году до 72% в 2020-м. В денежном выражении прирост за год составил 417,1 млрд рублей. Всего федеральный бюджет пополнился на 18722,2 млрд рублей, что ниже прогноза на 9,1%.

«Известия» обратились к экспертам-финансистам, чтобы выяснить: 28% нефтегазовых доходов в общем объеме бюджета — мало это или много? И каков вероятный прогноз о влиянии тренда на исполнение бюджета?

Уникальная ситуация

Резкое снижение доходов от продажи нефти — прямое следствие кризиса на мировом рынке нефти вследствие пандемии и локдаунов, полагает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам».

« Сократилась не только доля нефтегазовых доходов, но и сам объем полученных денег — более чем на 30%. Это произошло из-за падения средней цены барреля Urals с $63,9 до $41,4. Другой значимый фактор — решение ОПЕК+ по сокращению добычи. Из-за договоренностей добыча нефти и газа упала на 10%. Негативный эффект для нефтегазовых доходов в рублях был отчасти компенсирован ослаблением курса рубля к доллару, однако бессмысленно спорить, что события на нефтяном рынке в 2020 году из ряда вон не только для России, но в целом для мира».

Угол падения4 Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

По мнению эксперта, в бюджет на 2021 год заложена среднегодовая цена барреля нефти $45,3. «Судя по складывающимся рыночным условиям, объемы нефтегазовых доходов могут быть существенно выше прогнозных», — резюмирует Беленькая.

Главные факторы, которые привели к сложившейся ситуации, — снижение мировых цен на нефть и газ, а также ограничение добычи, согласен с Ольгой Беленькой Марсель Салихов, директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ. Однако в краткосрочной перспективе эксперт прогнозирует постепенное снижение доли нефтегазовых доходов.

« Во-первых, в России не ожидается серьезного роста добычи и экспорта углеводородов по сравнению с текущими потенциальными уровнями. Во-вторых, из-за того, что добыча смещается в сторону новых, более сложных месторождений. Там, как правило, действуют более привлекательные налоговые условия. Это приведет к тому, что эффективный уровень налогообложения нефтегазового сектора снизится », — заключает Салихов.

Дьявол — в деталях

Нефтегазовые доходы бывают разные и оценку можно делать, только проанализировав «базу» и «надстройку», считает Дарья Козлова, директор практики «Госрегулирование ТЭК» Vygon Consulting.

«В соответствии с Бюджетным кодексом, есть базовые нефтегазовые доходы, исходя из которых формируется расходная часть бюджета. Это порядка 30% от планируемого объема трат. Базовые нефтегазовые доходы рассчитываются на основании базовой цены отсечения Urals, которая в 2020 году была на уровне $42,5 за баррель. Дополнительные поступления при более высоких котировках направляются в ФНБ для пополнения резервов», — полагает она.

Угол падения1 Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

По подсчетам Vygon Consulting, несмотря на прошлогоднее падение цен на нефть на 60% относительно 2019 года, бюджет был обеспечен нефтегазовыми доходами почти полностью, поскольку реальная средняя стоимость барреля составила $41,7, то есть немного ниже заложенной в бюджет . «Такое консервативное планирование позволило России пережить кризисный год с наименьшими потерями относительно других стран, доходы которых зависят от цен на энергоносители. Однако роль нефтегазовой отрасли как бюджетообразующей по-прежнему сохраняется», — заключает эксперт.

Позитивный сигнал

Тенденция снижения доли нефтегазовых доходов положительная, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. «Сейчас речь идет о постепенной победе над сырьевой зависимостью. Конкретно в 2020 году это прямое следствие пандемии и рухнувшей стоимости барреля нефти. Но важно само направление и осознание того, что нельзя в планировании жизни страны полагаться только на нефть», — полагает она.

Эксперт настаивает на том, что необходимо диверсифицировать варианты пополнения бюджета. При этом необязательно терять ведущих позиций в мировой энергетике. «Производить и продавать на экспорт можно не только нефть. Есть серьезные проекты по СПГ, ВИЭ, водороду. Кстати, ожидаем от Минэнерго внятной, проработанной концепции по развитию водородной энергетики до 2024 года».

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Что касается ненефтегазовых доходов, Екатерина Косарева напомнила о ряде крупных сделок по продаже золота, чьи котировки резко выросли. «Увеличившийся экспорт золота помог бюджету компенсировать часть потерь по нефтяным контрактам по цене ниже заложенной в бюджете».

Вернется на круги своя

В 2021 году показатель по нефтегазовым доходам будет выравниваться, полагает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари». « Снижение доли нефтегазовых доходов в 2020 году в России вполне объяснимо заметным сокращением экспорта энергоносителей на фоне глобальной пандемии и, как следствие, меньшего спроса на топливо, а также на фоне волатильности цен на сырье. В апреле прошлого года, напомню, биржевые котировки на нефть уходили в отрицательную зону ».

Тем не менее эксперт считает, что российская экономика не перестроится, несмотря на шанс, который предоставил 2020-й.

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« Структура российской экономики всё-таки остается сырьевой. Это не хорошо и не плохо, это реальность: страна в очередной раз не воспользовалась шансом на изменение экономической структуры и возвращается к тем же точкам опоры, что подводили неоднократно».

Вместе с тем эксперт признает успехи несырьевого направления. «Для бюджета выгодно развивать несырьевой экспорт. Самые перспективные — сельское хозяйство, фармацевтика, высокие технологии», — отмечает Бодрова.