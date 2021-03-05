Убежден, значит вооружен: аналитики оценили вероятность санкций против госдолга РФ

Великобритания настаивает на том, чтобы Россия уведомила ОЗХО о своей химической программе и объяснила, как химоружие якобы было применено на ее территории. Об этом «Известиям» заявили в посольстве страны в Москве, комментируя новость о том, что США и Соединенное Королевство планируют ввести в отношении РФ санкции за применение этого типа вооружений . Россия называет эти обвинения надуманными и упирает на то, что свои химарсеналы она ликвидировала более трех лет назад, — как подчеркнули в Кремле, реальных оснований для такого рода рестрикций у западных стран нет . По оценке опрошенных «Известиями» аналитиков, несмотря на жесткую политическую риторику, сценарий, при котором США введут против России самые строгие санкции (например, в отношении российского госдолга), можно считать маловероятным .

Второй пакет

4 марта Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщил: США и Великобритания планируют ввести в отношении России новые санкции из-за «использования ею химического оружия» . По данным агентства, Вашингтон и Лондон проводят друг с другом консультации и рассматривают широкий спектр вариантов — от ограничений в адрес российских бизнесменов до рестрикций, связанных с суверенным долгом страны.

Штаты намерены выдвинуть России несколько требований — в частности, Москва должна предоставить им гарантии того, что она откажется от якобы применения химоружия, и допустит инспекции на объекты, где оно может находиться . По информации источников агентства, для начала Вашингтон может ввести ограничения в соответствии со своим «актом Магнитского» (включение в индивидуальный черный список за нарушение прав человека), но, если США установят, что Москва нарушает режим запрета химоружия, за мягкими ограничениями могут последовать санкции в отношении госдолга.

Соединенное Королевство, в свою очередь, будет действовать через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), пытаясь побудить ее надавить на Москву ; также Лондон намерен обсудить новые ограничения со своими европейскими союзниками — в первую очередь, с Берлином и Парижем.

Убежден, значит вооружен Здание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге Фото: flickr.com/OPCW

В британском посольстве в Москве информацию агентства «Известиям» не подтвердили и не опровергли, зато рассказали о своей стратегии на полях ОЗХО : в диппредставительстве подчеркнули, что Лондон будет работать со своими международными партнерами, дабы обеспечить выполнение Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

— Великобритания настаивает на том, чтобы Россия как член ОЗХО уведомила организацию о своей программе «Новичок» , — сказали «Известиям» в пресс-службе посольства. — Россия обязана в полной мере исполнить требования ОЗХО по проведению прозрачного расследования и предоставить объяснения относительно того, каким образом стало возможным применение химоружия против гражданина РФ на ее территории .

В Кремле, комментируя сообщение Bloomberg, заявили, что Россия прорабатывает «различные сценарии с тем, чтобы наилучшим образом обеспечить интересы» страны, граждан и бизнеса . При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обвинения Вашингтона в адрес России относительно химоружия «абсолютно безосновательны и голословны» .

— Никаких реальных данных, говорящих об этом, нет и не может быть, ибо Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия , — сказал он. — И все программы, которые могут хоть как-то ассоциироваться с производством химического оружия, были свернуты в соответствии с обязательствами России.

Отвечая на вопрос об ответных российских мерах, Дмитрий Песков выразил надежду на то, что «подобные безумные позывы останутся на страницах СМИ и не найдут живительной почвы в американской власти, в истеблишменте» , и предложил подождать дальнейшего развития событий.

Свои запасы химоружия Россия досрочно ликвидировала в 2017 году — эту информацию подтвердила ОЗХО . На сегодня, по данным организации, в мире уничтожено 98,3% этого типа оружия массового уничтожения (ОМУ). Соединенные Штаты пока находятся в процессе его ликвидации — окончательно избавиться от химоружия они планируют к 2023 году .

Убежден, значит вооружен Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В последнее время тема химоружия в отношениях с РФ в риторике западных стран возникает все чаще. Ранее США уже заявляли об угрозе второго раунда санкций из-за якобы отравления Алексея Навального — он предусмотрен в Законе о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года (CBW Act). Свой первый пакет Штаты наравне с другими ограничениями ввели 2 марта одновременно с индивидуальными санкциями Евросоюза .

— Спустя три месяца после первого этапа президент США должен отчитаться в Конгрессе о том, выполнила ли страна выдвинутые ей условия (гарантии и инспекции. — «Известия»), — пояснил «Известиям» программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев. — Естественно, Россия этого не сделает — хотя бы потому, что ее официальная позиция состоит в том, что химоружия у нее нет. Это значит, что второй этап вступит в силу. Вопрос в том, как именно это произойдет.

Вариантов несколько — из шести пунктов (от запрета на экспорт до импортных ограничений) президент США может выбрать три ( в их число входят в том числе и санкции в отношении суверенного долга — этот пункт в законе сформулирован как запрет американским банкам кредитовать обвиняемое правительство). Это не первое подобное обсуждение, отмечает Иван Тимофеев, — в 2017 году Конгресс затребовал у Минфина отчет о том, насколько целесообразно вводить санкции против госдолга, и тогда ведомство ответило отрицательно — в результате рестрикций пострадает не только Россия, но и сами США. Поэтому вопрос о том, пойдут ли Штаты на жесткие меры, открыт, подытожил эксперт.

Маловероятно

Что касается российской валюты, то на фоне новостей о возможных дополнительных санкциях она просела и приблизилась к отметке 75 руб./$. Хотя накануне перспективы снижения были маловероятны , в частности из-за сохранения ОПЕК+ лимитов по добыче нефти. 5 марта в ходе торгов на Мосбирже «американец» торговался по отношению к рублю по 74,67, а «европеец» — по 89,09. Тогда как к 18:00 мск курс валют равен 74,32 и 88,58 соответственно.

По оценкам опрошенных «Известиями» аналитиков, введение санкций в отношении госдолга РФ сомнительно . Как отметил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий, для ввода новых ограничений, особенно таких тяжелых, из-за которых страдают сами американские и британские фонды — нужен весомый довод . Он напомнил: даже в 2018 году на фоне скандала о вмешательстве в выборы США не вводились подобные меры . Нынешний уровень конфронтации между сторонами не столь высок, чтобы прибегать к рестрикциям, уверен эксперт.

По словам Андрея Русецкого, рубль уже заложил существенную часть санкций в оценку , так как при нефти $67 за баррель он должен торговаться существенно ниже 70. Если же санкции будут введены, то под угрозой будет незначительная часть из 3 трлн рублей иностранных денег в ОФЗ , считает он. При этом в моменте рубль может просесть, но затем курс вернется к норме, а потоки денег в страну по торговому счету не пострадают , подытожил он.

В то же время, по мнению аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, санкции против персоналий неизбежны. Но их влияние на рынок акций и рубль не будет таким, как в период прошлых противостояний между державами. Высока вероятность, что в этот раз рынки могут и не заметить ограничений , считает он. Тогда как возможные меры против госдолга РФ эксперт считает также маловероятными .