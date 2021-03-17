Минторг США расширит экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом 17 марта говорится в сообщении ведомства.

В заявлении сказано, что Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга расширит экспортные ограничения для России в соответствии с решением госсекретаря от 2 марта 2021 года по поводу того, что правительство России «применяло химическое или биологическое оружие, нарушая международное право, или летальное химическое или биологическое оружие против собственных граждан».

Торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября.

По сообщению ведомства, определенные категории экспорта и реэкспорта до 1 сентября будут исключены из вводимых ограничений. В их числе коммерческие и государственные, гражданская авиация, действующие в России американские компании и их дочерние предприятия.

После этой даты лицензирование всех товаров, связанных с национальной безопасностью, будет осуществляться с «презумпцией отказа», сказано в документе.

В министерстве отметили, что меры приняты в связи отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были в городе Солсбери 4 марта 2018 года и ситуации вокруг блогера Алексея Навального. В отношении которых якобы было применено вещество класса «Новичок».

Блогер почувствовал себя плохо 20 августа прошлого года, когда летел из Томска в Москву. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навальный был доставлен сначала в омскую больницу, а затем в немецкую клинику «Шарите». 23 сентября россиянина выписали.

О якобы обнаружении признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы у Навального стало известно уже по его прибытии в ФРГ. Омские врачи при обследовании интоксикацию веществом не обнаружили.

Правительство Германии, опираясь на информацию специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок», при этом никаких доказательств приведено не было. В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в «Шарите» так и не представили данные о лечении блогера, которую неоднократно запрашивала у Германии Москва.

Как утверждают в Лондоне, работавший на британские спецслужбы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены «Новичком», которое якобы разрабатывалось в России. Россию обвинили в причастности к инциденту, но Москва категорически отвергала все обвинения в свой адрес, указав на их бездоказательность и отсутствие химоружия. Евросоюз продлил антироссийские санкции по химоружию, в том числе касающиеся «дела Скрипалей», до 16 октября 2021 года.