ЕС продлил санкции по химоружию

ЕС продлил действие санкций за применение химического оружия на год, до 16 октября 2021 года. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник, 12 октября.

В санкционном списке девять физических лиц. Пятеро из них связаны с сирийскими властями, четверо причастны к «делу Скрипалей», передает «Интерфакс».

Также под санкции попала одна организация — сирийский Центр научных исследований и разработок. В ЕС считают, что она занимается разработкой химоружия.

Санкции предусматривают заморозку активов и запрет въезда в Евросоюз.

Кроме того, ЕС продлил антироссийские санкции по химоружию, в том числе касающиеся «дела Скрипалей», до 16 октября 2021 года. Аналогичное решение Евросоюз принял в октябре 2019 года, пишет «Газета.ру».

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Великобритания утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. Лондон бездоказательно обвинил Москву в причастности к инциденту, российская сторона все обвинения в свой адрес неоднократно отвергала.

После длительного лечения оба пострадавших пришли в себя, их выписали из больницы. В мае 2018 года было опубликовано видеообращение Юлии Скрипаль, в котором она заявила, что рассчитывает вернуться в Россию в долгосрочной перспективе.

Позднее британская сторона обвинила в нападении на Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, назвав их агентами ГРУ. Прокуратура королевства выдала ордер на их арест. Сами Петров и Боширов рассказали в интервью телеканалу RT, что были в Солсбери в рамках туристической поездки и не знакомы со Скрипалями.