Times узнала о планах Лондона признать Россию «самой большой угрозой»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назовет Россию «самой большой угрозой» для безопасности. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщает The Sunday Times.

Газета отмечает, что подобное заявление политик сделает во вторник, 16 марта, во время представления комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании.

«Главная угроза для страны исходит от России. В обзоре не идет речи о Китае в подобном ключе. Китай — конкурент, пытающийся похитить интеллектуальную собственность и представляющий угрозу экономической безопасности», — заявил изданию анонимный источник в британском правительстве.

РФ, по информации газеты, удостоилась такой формулировки из-за ее «агрессивных вторжений в британские воды и воздушное пространство» и случая в Солсбери.

Кроме того, сообщается, что Джонсон на заседании 16 марта также обсудит вопросы, касающиеся киберпространства.

Как утверждает британская сторона, работавший на британские спецслужбы бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон считает, что они подверглись воздействию боевого вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. Москву обвинили в причастности к инциденту, но Россия категорически отвергала все обвинения в свой адрес, указав на их бездоказательность и отсутствие химоружия. ЕС продлил антироссийские санкции по химоружию, в том числе касающиеся «дела Скрипалей», до 16 октября 2021 года.

13 марта глава стратегического командования Вооруженных сил Великобритании генерал сэр Патрик Сандерс заявил, что Россия и Китай получают преимущества в военных технологиях в ходе «сражения за киберпространство». По его словам, в настоящее время Лондон уступает стратегическую инициативу Москве и Пекину. 14 марта Джонсон отметил, что Великобритания намерена наращивать военный потенциал в киберпространстве для противодействия своим потенциальным противникам. По словам главы правительства, новый подход к киберсфере позволит полностью изменить имеющиеся у Великобритании возможности для защиты людей и продвижения своих интересов в мире.