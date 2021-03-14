Великобритания будет наращивать военный потенциал в киберпространстве

Великобритания намерена наращивать военный потенциал в киберпространстве для противодействия своим потенциальным противникам. Об этом говорится в выступлении премьер-министра страны Бориса Джонсона, распространенном 13 марта его канцелярией.

«Цифровые возможности вносят революционные изменения в наш стиль жизни и ведения войн, как сто лет назад это делала авиация. Нам необходимо наращивать свой кибернетический потенциал, чтобы иметь в распоряжении все возможности, которые он предоставляет. В то же время мы должны гарантировать, что будем в состоянии сорвать любой план тех, кто намерен использовать кибернетические средства с целью атаковать нас и наш образ жизни», — сказал он.

Предполагается, что Джонсон объявит о наращивании потенциала на следующей неделе в ходе представления комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны. По словам главы правительства, новый подход к киберсфере позволит полностью изменить имеющиеся у Великобритании возможности для защиты людей и продвижения своих интересов в мире.

Ранее в субботу глава стратегического командования вооруженных сил Великобритании генерал сэр Патрик Сандерс заявил, что Россия и Китай получают преимущества в военных технологиях в ходе «сражения за киберпространство».

По словам Сандерса, Китай изменил положение мирового порядка, а Россия комбинировала военные и невоенные средства для изменения баланса сил, «подрывая единство общества на Западе, распространяя дезинформацию».