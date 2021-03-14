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Два человека умерли в Гонконге после прививки от COVID-19

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Власти Гонконга сообщили о смерти еще двух человек после прививки от COVID-19, оба страдали хроническими заболеваниями, говорится 13 марта в сообщении на сайте департамента здравоохранения города.

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По данным ведомства, 80-летний мужчина, который проходил лечение в медицинском центре Каритас, а затем был переведен в больницу принцессы Маргарет, скончался из-за ишемической болезни кишечника.

Второй пациент, которому было 67 лет, умер в больнице Квонг Вах.

Также накануне с подозрением на серьезное нежелательное явление после вакцинации COVID-19 госпитализирован 63-летний пациент.

Программа вакцинации от COVID-19 в Гонконге официально стартовала 26 февраля. По состоянию на 13 марта, первую дозу вакцины от коронавируса в городе получили порядка 177 тысяч человек, из них около 149 200 человек привились вакциной Sinovac, около 27 800 — препарат Comirnaty, разработанной Pfizer‑BioNTech.

Накануне сообщалось, что в Норвегии трое медиков попали в больницу с тромбами после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. В Хорватии зафиксировали первый случай летального исхода, предположительно связанный с побочными эффектами от вакцинации британо-шведским препаратом AstraZeneca.

12 марта в Италии начали расследования по факту смерти нескольких пациентов после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом той же компании. За день до этого Дания решила приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за возможного образования тромбов после ее применения. Вслед за ней власти Италии, Норвегии и Исландии из соображений предосторожности приняли аналогичное решение.

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