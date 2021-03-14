«Не стыдно за игру с «Авангардом» — пацаны пластались»

Одним из главных разочарований сезона КХЛ стал екатеринбургский «Автомобилист». Год назад его тренером стал знаменитый канадский специалист Билл Питерс. Он хорошо начал регулярный чемпионат, а ударное атакующее звено Алексей Макеев — Павел Дацюк — Анатолий Голышев в первой половине осени было самым результативным в лиге.

В серии Кубка Гагарина «Автомобилист» дал бой «ястребам», после двух стартовых поражений на выезде (0:3; 3:4) взял одну игру дома (3:1) и должен был брать вторую, но вместо того, чтобы сравнять счет в серии, проиграл в концовке второго овертайма (3:4), ведя в счете 3:1 за три с половиной минуты до окончания основного времени.

После финального выездного поражения (1:3) интервью «Известиям» дал защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин. Он поделился своим мнением о прошедшей серии, прокомментировал пресс-релиз клуба относительно судейства матча с «Авангардом» и затруднился рассуждать о своем будущем.

— Какой момент в этой серии был ключевым? Концовка четвертого матча, когда за три минуты до конца основного времени вели 3:1, позволили «Авангарду» дважды забить в большинстве, а потом проиграли в овертайме (3:4)?

— Скорее всего, да. Выиграй мы ту встречу дома, все бы перевернулось и неизвестно, как складывался бы пятый матч. Наверное, концовка четвертого сыграла важную роль. Потом уже был долгий овертайм, в котором игра шла до гола. Сейчас нет смысла об этом говорить. Сезон закончен — будем готовиться к следующему.

Не стыдно за игру Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Как отреагировали на заявление «Автомобилиста» о «непрекращающемся беспределе» по поводу судейства?

— Не хочу обсуждать эти моменты. Люди все видят со стороны, поэтому нет смысла обсуждать. Как говорится, хоккей не обманешь.

— Почему «Автомобилисту» не удалось провести первый матч серии с «Авангардом» так же на равных, как следующие?

— Не думаю, что мы плохо провели первый матч. Считаю, что сыграли его, так скажем, неплохо. Счет 0:3 не отражает содержания игры. «Авангард» забил два гола в большинстве, а так в целом вся игра была равная. У нас были глупые удаления. Может быть, сыграй мы поспокойнее и хладнокровнее, сумей избежать тех удалений, игра могла пойти по-другому.

— Сильно сказалась потеря из-за травмы Анатолия Голышева во время третьего матча?

— Конечно, Толя — ключевой игрок нашей команды. Его нам не хватало. Но в последних двух матчах без него мы все равно выходили биться за себя и партнеров по команде. Не могу сказать, что выходившие на лед хоккеисты плохо играли. Нет, все старались, все выкладывались. Вообще, это была достаточно интересная серия. Мы навязывали борьбу, но где-то удачи не хватило, где-то — старания. А так, конечно, тот же Толя внес бы большой вклад в игру «Автомобилиста», если бы был с нами.

— «Автомобилист» в плей-офф мог выступить лучше, если бы закончил регулярный чемпионат повыше в таблице?

— Думаю, первая восьмерка все равно примерно равная. Первые четыре команды сразу выделились. И там шла борьба, кто выше, кто ниже. Концовка сезона нами была смазана, но, когда начинается плей-офф, все обнуляется. Ты играешь в совершенно другой хоккей. И было без разницы, кто нам попадется — хоть «Магнитка», хоть «Авангард». Мы были готовы играть против них. И за прошедшую серию не стыдно, потому что команда старалась и билась до последнего.

Не стыдно за игру Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— С чем связаны неудачные результаты во второй половине регулярного чемпионата?

— У нас был определенный провал. Не то чтобы провал, но серия неудач, которая, возможно, подкосила нас. Хотя все равно сейчас бессмысленно рассуждать, подкосила или не подкосила. Никто не знает, как все бы пошло, выиграй мы в конце регулярки половину из проигранных матчей. Тяжело уже об этом говорить. Все равно начинается плей-офф, начинается другая игра, и уже забываешь регулярку. Уже без разницы, какое место ты занял. Стали седьмыми — значит, будем играть со вторым местом. Не было такого, чтобы кто-то испугался: «Ой, это «Авангард»». Да, все, играем с «Авангардом». Готовились к этому. Я не знаю, но мне лично не стыдно за то, как сыграла эту серию наша команда. Пацаны бились, пластались.

— Вы понимаете, почему в концовке регулярки, после 0:6 от московского «Динамо» Билл Питерс убрал в запас Алексея Василевского, который пропустил всю серию с «Авангардом»?

— Думаю, это больше вопрос к главному тренеру. Значит, он видел ситуацию так. Конечно, думаю, Леха расстроился. Но он сделает правильные выводы. И такая ситуация для него больше не повторится.

— Питерс привнес что-то новое в вашу игру?

— Это был интересный сезон, канадский тренер. Мне понравилось, если честно. Тем более с его ассистентом Перном Перри я работал в «Ванкувере». Это хороший опыт — сотрудничать не только с отечественными специалистами. Та игра, которую предлагает Билл, давала нам плоды, успех. Это все равно идет в копилку и для молодых, и для ребят постарше. Все сделают определенные выводы и будут двигаться дальше.

Не стыдно за игру Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Тяжело было играть в этот ковидный сезон с его бесконечными тестами и ограничением числа болельщиков на трибунах?

— Со зрителями всегда приятнее играть. Мы любим наших болельщиков, которые нас поддерживают. А в тестах не было ничего страшного. Все их сдавали, все были в одинаковых условиях. Поэтому относились к этому как к данности.

— Стоило в таких условиях проводить полностью сезон?

— Думаю, ничего в этом страшного нет. Все команды в равных условиях. Если все выходят на лед — значит, с равными шансами на успех. Да, кто-то может заболеть. Но, по-моему, в этом сезоне переболели все: кто-то раньше, кто-то позже. Поэтому жаловаться на подобные проблемы не приходится.

— Радует, что ковидный протокол в КХЛ был не такой жесткий, как в НХЛ, где Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова отстранили на несколько матчей за то, что собрались в номере?

— А зачем нам в «Автомобилисте» собираться в номере? У нас у каждого свои номера. (Смеется.) Необходимости у нас в этом не было.

Не стыдно за игру Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— 30 апреля истекает ваш нынешний контракт с «Автомобилистом». Определились с дальнейшим будущим?

— Пока нет.

— Рассматриваете вариант с возвращением в НХЛ?

— Повторюсь, пока понимания нет. Мы только закончили сезон, поэтому сейчас не могу ничего конкретного ответить. Может, да, может, нет. Может, здесь буду, может, там. Не знаю.

— Павел Дацюк после поражения в серии не выступал перед командой? Не было намеков на завершение карьеры?

— Нет, после последней игры только наш тренер произнес речь. А по Дацюку ничего сказать не могу. Здорово, что он выступает. Легенда наша.