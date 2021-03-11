Себя показали: как Капризов покоряет НХЛ

В нынешнем сезоне НХЛ российских игроков сложно назвать главными действующими лицами. В топ-50 лучших бомбардиров регулярного чемпионата нет ни одного хоккеиста из России, что очень непривычно. Этому есть объяснение — многие команды с российскими лидерами («Даллас», «Каролина», «Миннесота») пропускали игры из-за ковида, а главные звезды проводят не лучший сезон. Зато очень круто играет вратарь «Айлендерс» Семен Варламов, который в 32 года стал одним из главных претендентов на приз лучшему вратарю сезона. А нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов может получить награду лучшему новичку.

Панарин скоро вернется?

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин 10 марта вернулся к тренировкам с командой после двухнедельного отсутствия. Игрок взял паузу из-за скандала с участием тренера Андрея Назарова, обвинившего бывшего подопечного по «Витязю» в избиении девушки в 2011 году. Прямых доказательств произошедшего не появилось, и вряд ли Панарину есть смысл и дальше отсиживаться в запасе.

Себя показали_1 Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин Фото: Global Look Press/Rich Graessle

Начало сезона выдалось сложным и для форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина: очки давались ему с трудом, да и команда выглядела не очень хорошо. Но в последних играх Малкин набрал отличную форму. Евгений выдал пятиматчевую результативную серию, в ходе которой записал на свой счет 7 (2+5) очков.

— Думаю, слабый старт Евгения связан с совокупностью факторов — прежде всего это большой перерыв между сезонами, — сказал «Известиям» бывший защитник ЦСКА, «Салавата Юлаева» и «Сибири» Сергей Гимаев. — Я не думаю, что для таких игроков, как Малкин, возраст — это большая проблема. Сейчас мы видим, что он с каждой игрой добавляет и выходит на свой уровень. Думаю, что как минимум в индивидуальном плане этот сезон сложится для него неплохо.

Приз для Варламова

Лучший вратарь КХЛ последних лет Илья Сорокин может претендовать на место основного вратаря «Айлендерс»: бывший игрок ЦСКА отлично проявляет себя в НХЛ, а недавно даже выдал два «сухих» матча подряд. Но его более опытный напарник Семен Варламов не готов отдавать статус первого номера команды — 32-летний голкипер играет очень уверенно, и специалисты называют его одним из главных претендентов на «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона).

Себя показали_2 Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин Фото: Getty Images/Bruce Bennett

Важный фактор — игра команды в обороне. «Айлендерс» под руководством Барри Тротца действуют очень грамотно и дисциплинированно, давая соперникам минимум возможностей для открытых бросков. Защитники здорово действуют на пятаке, не позволяя противникам играть на добивании. Меньше «островитян» в среднем за матч пропускает только действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа-Бэй». И в этом большая заслуга обоих российских вратарей (ворота «молний» защищает Андрей Василевский).

Русские форварды

Лучший российский бомбардир на данный момент — Андрей Свечников из «Каролины», набравший 20 (8+12) очков. Ему всего 20 лет, но он уже заслужил статус главной звезды своей команды. В прошлом сезоне он дважды забил гол в стиле лакросс, став первым игроком в истории НХЛ, исполнившим такой бросок. Но Свечников заставляет говорить о себе не только из-за этого: у Андрея нет слабых мест. Катание, техника, бросок, силовая борьба — все компоненты у него на отличном уровне.

Себя показали_3 Нападающий «Каролины» Андрей Свечников Фото: Global Look Press/Jaylynn Nash

Главным же открытием можно назвать Кирилла Капризова, лучшего бомбардира «Миннесоты». Он стал первым новичком в истории клуба, который набрал 20 очков в дебютный сезон. Конечно, мы и не ждали другого от автора победного гола на Олимпиаде-2018, но в Северной Америке просто в восторге от игрока. Одноклубники ходят в футболках с его изображением, а эксперты уже высказывают сомнения — можно ли будет признавать лучшим новичком игрока с таким опытом в КХЛ?

Кирилл лишь два раза сыграл меньше 15 минут за матч, а по новой раскрылся после появления с ним в тройке норвежца Матса Зуккарелло. Невысокий, но очень креативный и техничный форвард быстро нашел язык с Капризовым, которому до этого не хватало думающих партнеров. Зуккарелло пропустил много времени из-за травмы, но даже это не помешало ему быстро влиться в игру.

— В принципе, я предполагал, что Кирилл будет таким влиятельным игроком для «Миннесоты», — продолжил Сергей Гимаев – младший. — Он поехал в НХЛ уже сформировавшимся игроком и в России достиг всего, чего мог, — выиграл Олимпийские игры, Кубок Гагарина, был лидером во всех своих командах. Тем более что при небольших габаритах он достаточно крепкий, мобильный, ловкий и уверенный в себе игрок. Поэтому это неудивительно.

Себя показали_4 Игроки «Миннесоты» Кирилл Капризов и Матс Зуккарелло Фото: Getty Images/Matthew Stockman

Кириллу Капризову к тому же повезло, что он попал в «Миннесоту» — эта команда без звезд, где собраны игроки «равных прав», добавил эксперт. Именно российский игрок и становится там «звездочкой». Сергей Гимаев отметил, что Капризов — хоккеист с высоким игровым интеллектом, который всегда старается улучшить ситуацию. Видимо, порой он считает передачу лучшим решением. В «Миннесоте» работают достаточно серьезные специалисты, которые подскажут ему, как действовать в таких ситуациях и как улучшить игру, заключил бывший защитник ЦСКА.

Главный конкурент россиянина за приз «Колдер Трофи» — голкипер его же команды Каапо Кяхкенен, который тоже проводит очень сильный сезон.