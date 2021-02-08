Сходить в пятерку: покорит ли в этом сезоне Овечкин новые вершины

Александр Овечкин продолжает покорять исторические вершины результативности в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Особенно ему удались последние две встречи. Сначала 34-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4) забросил 709-ю шайбу в своей заокеанской карьере и вышел на единоличное седьмое место в списке снайперов, опередив Майка Гартнера.

А спустя два дня в игре с «Филадельфией Флайерз» (4:7) Ови набрал 4 (2+2) очка по системе «гол+пас». Таким образом, с 711 голами капитан «Вашингтона» продолжает подбираться к лучшим из лучших в истории лиги. Следующий на очереди — легенда НХЛ 1960–1970-х годов Фил Эспозито. На его счету 717 заброшенных шайб. Не исключено, что до конца нынешнего регулярного чемпионата Александр войдет в пятерку лучших снайперов в истории турнира. До замыкающего ее Марселя Дионна его отделяет 20 голов.

Рывок вверх

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. В последние несколько сезонов, когда стало ясно, что с возрастом он не снижает результативность, в российских и североамериканских СМИ стали всерьез задумываться о том, что россиянину по силам обойти кажущийся вечным рекорд результативности, установленный легендарным Уэйном Гретцки. Величайший в истории канадский форвард завершил карьеру на отметке в 894 заброшенные шайбы.

Правда, некоторые обстоятельства играют против Овечкина. В первую очередь, большой локаут сезона-2004/05, помешавший ему начать карьеру за океаном на год раньше. Впрочем, часть экспертов считает, что более ранний приезд в «Вашингтон» помешал бы 18-летнему форварду сразу начать стабильно забрасывать шайбы. Но гарантированно по нему ударил второй локаут нынешнего века, случившийся в 2012 году. Тогда сезон стартовал на три месяца позже, чем планировалось. Таким образом, Овечкин потерял около половины матчей, в которых он мог бы показать еще большую результативность.

Сходить в пятёрку Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз» 2005 год Фото: REUTERS/Joe Giza

Впрочем, с аналогичной проблемой столкнулся и Гретцки — локаут сезона-1994/95 примерно в таких же объемах сократил количество матчей регулярки. Но пандемия поставила Овечкина в ещё более проигрышное положение. Прошлой весной не был доигран регулярный чемпионат-2019/20, а нынешний стартовал на три месяца позже.

Еще одной проблемой Овечкина стало нарушение ковидного протокола в январе, из-за которого он вынужден был пропустить четыре матча вместе со своими российскими партнерами по «Вашингтону»: нападающим Евгением Кузнецовым, защитником Дмитрием Орловым и вратарем Ильей Самсоновым. Но вернувшись на лед, Ови быстро начал набирать очки — 7 (3+4) баллов в четырех встречах. До истории с коротким карантином он был не так результативен — 3 (1+2) очка в четырех матчах.

— У Саши есть сильное качество — заводиться в ситуации, когда что-то идет не так, — заметил «Известиям» экс-главный тренер молодёжной сборной России Рафаил Ишматов, под чьим руководством Овечкин выиграл золото молодежного чемпионата мира – 2003. — И проявлять лидерские качества в непростых ситуациях для команды и себя лично. Кажется, что какие-то непредвиденные негативные обстоятельства дополнительно мобилизуют его. Это ему и помогает в таком возрасте продолжать двигаться к своей цели. И всё это накладывается на отменное здоровье, благодаря которому Овечкин почти всегда обходился без травм.

Командное продвижение

Примечательно, что высокая результативность Александра в последних играх совпала с неудачными результатами его команды. «Вашингтон» проиграл три матча подряд в основное время. При этом во время карантина российской диаспоры команда Питера Лавиолетта выиграла три встречи из четырех, а единственное поражение случилось в серии буллитов. Тем не менее эксперты не сомневаются, что на длинной дистанции положительные результаты будут и с Овечкиным в составе.

Сейчас «Вашингтон» уверенно располагается в зоне плей-офф. Он идет третьим в Восточном дивизионе, набрав 15 очков в 12 матчах. От лидирующих «Бостон Брюинз» и «Филадельфии» столичный коллектив отделяет всего три балла. Причем «медведи» сыграли на один матч меньше «Кэпиталз», а «летчики» — на один больше.

Сходить в пятёрку Александр Овечкин восьмой номер «Вашингтон Кэпиталз» Фото: Global Look Press/Greg Thompson/Icon Sportswire

— Роль Овечкина в успехах «Вашингтона» и всей современной истории клуба трудно переоценить, — заверил «Известия» многолетний партнер Гретцки по «Эдмонтону» и «Лос-Анджелесу» знаменитый финский нападающий Яри Курри. — Он уже долгие годы показывает феноменальную результативность и не снижает планку. Я не знаю, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки. Для этого ему предстоит еще долгий и трудный путь. Но сейчас кроме него я не вижу людей, кто способен на это в ближайшем будущем.

Напомним, Александр Овечкин в составе «Вашингтона» выиграл Кубок Стэнли 2018 года. Он девять раз брал «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу регулярного чемпионата. В частности, это ему удавалось сделать в трех предыдущих сезонах. А всего в восьми прошлых регулярках Ови лишь раз уступал кому-либо по заброшенным шайбам. В 2006 году Александр получил «Колдер Трофи» (лучшему новичку сезона). Также по три раза завоевывал «Харт Трофи» (самому ценному игроку регулярного чемпионата) и «Тед Линдсей Эворд» (лучшему хоккеисту сезона по версии членов профсоюза игроков НХЛ). В 2008 году он выиграл «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру (по системе «гол+пас»). В 2018 году Овечкину был присужден приз «Конн Смайт Трофи» (лучшему игроку плей-офф).