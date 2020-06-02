Овечкин против «медведя»: россиянин — снова лучший снайпер в НХЛ

После того как Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение досрочно завершить регулярный чемпионат из-за пандемии коронавируса, определилось сразу несколько лауреатов индивидуальных призов сезона-2019/20.

Среди них оказался нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В гонке снайперов он разделил первое место с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком — на счету обоих по 48 голов. Это принесло им приз «Морис Ришар Трофи», вручаемый игроку, забросившему в регулярном чемпионате больше всех шайб.

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал лучшим бомбардиром по системе «гол+пас» — 110 (43+67) очков — и завоевал «Арт Росс Трофи». Наконец, пара вратарей «Бостона» Туукка Раск и Ярослав Галак выиграла «Уильям Дженнингс Трофи» — награда вручается голкиперу или голкиперам команды, которая по итогам регулярного чемпионата пропустила меньше всего шайб.

Овечкин

Российский форвард уже в девятый раз в карьере завоевал «Морис Ришар Трофи». В нынешнем сезоне Александр Овечкин забросил равное количество шайб с Пастрняком, при этом сыграв на два матча меньше — 68 против 70 у чеха.

К сожалению, досрочно завершив регулярный чемпионат, НХЛ не дала Овечкину повторить рекорд лиги по числу сезонов, в течение которых игрок забросил 50 и более шайб. Сейчас у россиянина таковых восемь. Больше только у Майка Босси и Уэйна Гретцки.

Также усложнилась задача побить кажущийся вечным рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас Овечкин остановился на отметке в 706 шайб. У легендарного канадца их 894. Связывает россиянину руки и то, что следующая «регулярка» из-за позднего старта сезона-2020/21, скорее всего, будет существенно сокращена.

— Задача побить рекорд усложнилась, но у Саши такой характер, что это его только раззадорит и еще больше мотивирует, — поделился с «Известиями» экс-главный тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов, под руководством которого Овечкин выиграл МЧМ-2003. — Важно, что он по-прежнему держит уровень, тащит за собой команду и не утратил способности результативно использовать свой знаменитый бросок, с которым ничего не могут сделать вратари соперников. Уверен, сейчас Овечкин думает только о том, как помочь «Вашингтону» выиграть Кубок Стэнли, а индивидуальные показатели при его отношении к делу еще будут улучшаться.

Пастрняк

Чешский хоккеист уже шестой год выступает за «Бостон» и с каждым сезоном улучшает свою результативность. Благодаря отлаженной системе игры 24-летний форвард максимально реализует свой потенциал, а его команда уже второй сезон подряд выступает успешно. Год назад «медведи» дошли до финала Кубка Стэнли, где лишь в седьмом матче серии уступили «Сент-Луиз Блюз». А сейчас уверенно выиграли Президентский кубок — приз победителю регулярного чемпионата. Давид Пастрняк стал одним из творцов этого успеха.

— Он из сезона в сезон выступает всё лучше, показывая прекрасную статистику, — заявил «Известиям» партнер Пастрняка по «Бостону» и сборной Чехии Давид Крейчи. — Но не только голы и очки его сильная сторона. Давид каждый матч играет на пределе своих возможностей и отдает всего себя команде. Наличие такого напарника — большая удача для каждого игрока «Бостона».

Драйзайтль

Нападающий с 2014 года выступает в системе «Эдмонтон Ойлерз». За это время он стал самым звездным игроком НХЛ из Германии. В прошлом сезоне Леон Драйзайтль забросил 50 шайб в «регулярке», став первым хоккеистом из этой страны, достигшим подобной отметки. Уже тогда он превысил отметку в 100 очков (105). В том же сезоне Драйзайтль и его партнер по звену звездный канадец Конор Макдэвид набрали более сотни баллов каждый. Это был первый за девять лет случай в НХЛ, когда дуэт одноклубников имел такие показатели в течение регулярного чемпионата.

Наконец в этом сезоне немец вышел из тени Конора и со 110 очками выиграл «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру по системе «гол+пас». Это также первая подобная индивидуальная награда в НХЛ для германских хоккеистов.

— Драйзайтль стал одним из самых удачных приобретений клуба за последнее десятилетие, — сказал «Известиям» экс-главный тренер и бывший форвард «Эдмонтона» Крейг Мактавиш. — Он составил отличную связку с Макдэвидом и потрясающе раскрылся рядом с ним. Они оба органично дополняют друг друга. Уверен, для Леона это не предел и в будущем он прибавит еще, что поможет и клубу бороться за высокие места.

Плей-офф НХЛ должен стартовать в августе. Начало подготовки к нему запланировано на июль.