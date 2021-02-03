Ови против ковида: российский форвард догнал еще одну легенду

Регулярный чемпионат НХЛ длится чуть больше двух недель, но значительная часть российских хоккеистов уже вовсю себя проявляет. Очередной рубеж в списке лучших снайперов в истории турнира преодолел Александр Овечкин, который теперь делит седьмое место по количеству голов в НХЛ (708) с Майком Гартнером.

Стабильно набирают очки Артемий Панарин и Кирилл Капризов, а на этой неделе в сильнейшей лиге планеты дебютировали ещё два наших игрока. Защитник Артём Зуб впервые вышел на лёд в официальном матче в составе «Оттавы Сенаторз», а нападающий Михаил Мальцев — за «Нью-Джерси Дэвилз».

Овечкин

Российская диаспора в «Вашингтон Кэпиталз» была вынуждена пропустить четыре матча из-за нарушения антиковидных норм. В их отсутствие команда продолжала побеждать и сейчас занимает второе место в своём дивизионе. До сих пор в состав не вернулись нападающий Евгений Кузнецов и сдавший положительный тест на коронавирус вратарь Илья Самсонов. Тем не менее в последней игре против «Бостон Брюинз» (3:5) на лед впервые с момента изоляции вышел защитник Дмитрий Орлов.

Там же играл Александр Овечкин, вернувшийся в состав игрой ранее, где «Вашингтону» также противостоял «Бостон». Наш форвард забросил победную шайбу в овертайме в ворота «медведей» (4:3). Она стала 708-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ за всё время выступлений за океаном. По забитым голам Александр сравнялся с занимающим седьмое место по этому показателю легендарным Майком Гартнером, который большую часть карьеры сам провел в «Вашингтоне».

Уже в ближайшее время Овечкин может потеснить его с седьмой строчки. Следующей целью станет один из лучших форвардов в истории Канады Фил Эспозито, у которого 717 голов. До обладателя рекорда результативности в регулярке легендарного Уэйна Гретцки Овечкину осталось 186 шайб.

— Здорово, что Овечкин забил даже после паузы, — заметил «Известиям» обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский. — Меня не удивляет то, что он дальше закрепляется в списке рекордсменов НХЛ. То, что Александр как никто умеет забрасывать шайбы, все уже давно знают. У него при любых обстоятельствах это получается делать за счёт трудолюбия, упорства и высокого мастерства. Думаю, шансы обойти Гретцки у него по-прежнему есть, даже с учетом того, что из-за пандемии за последний год в НХЛ было сыграно гораздо меньше матчей, чем обычно. Надо просто не думать об этом, а продолжать работать и играть, как умеешь. Уверен, Овечкин сам это понимает и будет продолжать показывать свой лучший хоккей.

Русские в «Рейджерс»

Самый высокооплачиваемый из нынешних россиян в НХЛ Артемий Панарин на старте сезона стал наиболее результативным игроком «Нью-Йорк Рейнджерс». На его счету 12 (5+7) очков по системе «гол+пас». Он с большим отрывом опережает других нападающих среди бомбардиров. Следующим идет другой россиянин Павел Бучневич с 7 (2+5) очками. Оба наших вратаря — Игорь Шестеркин и Александр Георгиев — тоже стараются, как могут. Особенно успешно удается старт сезона Шестеркину.

В своём дивизионе клуб пока идет последним, но от зоны плей-офф отстает всего на три очка. Во многом и в первую очередь за счет своих россиян «Нью-Йорк Рейнджерс» продолжает бороться за попадание в Кубок Стэнли.

— Панарин — один из лучших игроков, поэтому неудивительно, что он сейчас стал лидером своей команды, — сказал «Известиям» обладатель Кубка Стэнли-1994 в составе «Рейнджерс» Сергей Немчинов. — И сейчас он доказывает свой уровень, помогая клубу набирать очки. А вот Бучневич впечатлил очень сильно. Видно, что он заряжен и здорово помогает команде. Ощущение, что Павел очень серьезно готовился к сезону, что позволило ему сразу начать набирать очки. Что касается Шестеркина и Георгиева, то не стал бы списывать на вратарей неудачные матчи «Рейнджерс». Когда пропускаешь так много, есть большие вопросы к обороне. Да, Игорь и Александр где-то не выручили, но и спасали команду немало. Думаю, проблемы есть в общей готовности коллектива, который очень молодой.

Зуб и Мальцев

В первые дни сезона удачно проявили себя в первых матчах Кирилл Капризов и Александр Романов. Менее ярко начали карьеру в НХЛ Илья Сорокин и Александр Барабанов. А на этой неделе в главные команды своих клубов были подняты Артём Зуб и Михаил Мальцев. Первый в составе «Оттавы» принял участие в проигранном выездном матче против «Эдмонтон Ойлерз» (5:8). На этом фоне Зуб выступил неплохо — олимпийский чемпион-2018 отметился голевой передачей.

Мальцев начал в «Нью-Джерси» менее ярко — наименьшее игровое время (чуть более 10 минут), один бросок по воротам, два силовых приема. При этом он играл в одном звене со своим соотечественником Никитой Гусевым и чехом Павлом Захой. Их команда победила на выезде «Баффало» (5:3). И с высокой долей вероятности 22-летний Мальцев сохранит место в составе на ближайшие встречи.

— Отрадно, что наши хоккеисты продолжают дебютировать в НХЛ, — добавил Валерий Каменский. — Зуб начал с голевой передачи, Мальцев внес определенный вклад в победу своей команды. Важно, чтобы они и дальше прогрессировали на этом уровне. Уровень Зуба в принципе мы знаем — он не один год успешно отыграл в КХЛ и за сборную, поэтому есть вера, что получится у него и за океаном. Мальцев немного выступал за тот же СКА, но он сумел внутри системы «Нью-Джерси» пробиться наверх, а это говорит о том, что у парня есть потенциал.

Капризов

Лучший нападающий КХЛ последних лет немного забивает за «Миннесоту», зато регулярно раздаёт передачи. И сейчас Капризов продолжает набирать очки. Всего на его счету 8 (2+6) баллов в первых 10 встречах. Во многом за счет Кирилла клуб держится в зоне плей-офф.

— Капризов приехал в НХЛ уже сложившимся игроком, много отыгравшим в КХЛ и сборной, — отметил Немчинов. — И сейчас демонстрирует весь свой класс за океаном, стабильно набирая очки. К тому же, Кирилл показывает готовность брать на себя функции лидера. Он таковым был в ЦСКА и остается в «Миннесоте». И еще важным моментом является физическая готовность игрока. В этом смысле Капризов приехал в лагерь «Миннесоты» и подошёл к сезону в очень хорошей форме.

Регулярный чемпионат НХЛ закончится 11 мая. В нынешнем сезоне он проходит в укороченном режиме из-за пандемии.