Овечкин Team

Все серии когда-нибудь заканчиваются. Это уже не гипотеза — это факт, и ведомый россиянином Александром Овечкиным клуб НХЛ «Вашингтон» это еще раз наглядно подтвердил. Главный трофей всей жизни — «Конн Смайт Трофи» — Овечкин выиграл с 13-й попытки, и цифра 13, вопреки обиходному суеверию, для нашего форварда, наоборот, счастливая. 10 июня российского хоккеиста с долгожданной наградой поздравил и президент России Владимир Путин, подчеркнув, что находится со спортсменом в отличных отношениях. Портал iz.ru оценил триумфальный сезон Овечкина.

Александр Терпеливый

13 сезонов, 1124 матча, 668 шайб, 571 передача — такова статистика Александра Овечкина по прозвищу Великий в НХЛ. В сильнейшей Лиге мира форвард дебютировал в 20 лет — 5 октября 2005 года в матче против «Коламбуса», сделав дубль и принеся победу «Вашингтону». В этот же день, кстати, впервые на лед в НХЛ вышел и первый номер драфта 2005 года канадец Сидни Кросби, и их очная конкуренция проходит красной нитью сквозь все турниры, где участвовал и один, и другой. Впрочем, сейчас не об этом.

Год за годом ведомый форвардом «Вашинтон», 13 раз в сумме побеждавший в своем дивизионе и в своей конференции, на ранней стадии плей-офф оступался, становясь предметом насмешек, а к прозвищу Овечкина «Великий» всё чаще стали добавлять слово «неудачник».

И это несмотря на россыпь индивидуальных призов. Овечкин семь раз удостаивался «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер Лиги, трижды форвард получал «Тед Линдсей Эворд» (трофей хоккеисту, за которого проголосовал профсоюз игроков) и «Харт Трофи» как самый ценный игрок. И, наконец, в коллекции Ови — «Арт Росс Трофи», приз лучшему бомбардиру сезона.

овечкин 1 Морис Ришар c наградой лучшему хоккейному снайперу (Морис Ришар Трофи) Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/RYAN REMIORZ

Российский форвард, участник шести Матчей всех звезд, в декабре 2017 года был включен в список 25 лучших хоккеистов в истории Лиги по версии TSN. Это далеко не полный перечень невероятно богатой коллекции трофеев Овечкина. Впрочем, долгие годы не было главного — Кубка Стэнли.

«В самом начале нынешнего сезона я сказал, что мы не будем отстоем в этом году. Мы выиграли Кубок Стэнли. Это всё, что сейчас имеет значение», — сказал сразу после матча Овечкин в эфире телеканала NBC.

Как тут не вспомнить добрым словом руководство «Кэпиталз» и отметить невероятное терпение и мудрость, ведь вопреки навязываемому мнению в январе 2008 года Овечкину был предложен 13-летний контракт на сумму $124 млн. Сумасшедшая цифра. Даже по меркам НХЛ, ведь Овечкин стал первым хоккеистом с контрактом более чем на $100 млн.

«Я просил помощи у бога, у родных, чтобы мы могли завершить эту тяжелую серию и выиграть кубок. Мы ждали этого момента долгое, очень долгое время. Я — с первого дня в НХЛ. Я счастлив. Мы пережили много тяжелых времен, но теперь едем домой к нашим родным, к нашим болельщикам», — сказал вышедший к журналистам после встречи герой.

Дорога к победе

Удивительно, но финальная серия, пожалуй, стала неожиданно простой для «Вашингтон Кэпиталз». Главный выскочка сезона — «Вегас Голден Найтс» — так и не смог, как в сказке про Золушку, превратить тыкву в карету, хотя и без того наделал шума в своем первом в истории сезоне в НХЛ. Страшно представить возможное разочарование столичных, если бы они проиграли команде с годовалой историей, но зато какой: «Вегас» появился на свет во многом благодаря 16 тыс. человек, которые внесли денежный депозит для покупки абонементов еще несуществующей команды.

овечкин 2 Фото: REUTERS/Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

Для победы в серии и для завоевания Кубка Стэнли столичным хватило всего пяти матчей. Последний был выигран со счетом 4:3. Одна из шайб на счету Овечкина. До «Вегаса» были пройдены «Коламбус» (4:2), злополучный «Питтсбург» (4:2) и «Тампа-Бэй» (4:3). Примечательно, что по ходу всех этих серий «Вашингтон» уступал в счете. Причем «Коламбусу» Овечкин и компания проиграли первые же два матча, что сразу стало поводом для привычных шуток в адрес столичных.

«У нас был хороший разговор, когда мы «горели» «Коламбусу» 0:2. Тогда мы сказали, что выиграем следующий матч и станем обладателями Кубка Стэнли», — скажет позднее главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц, но о нем речь пойдет чуть позднее.

В финале конференции «Кэпиталз» были и вовсе в шаге от вылета, чудесным образом вытащив серию со счета 2-3. В последующих двух матчах Овечкин забросил всего одну шайбу, впрочем, в нынешнем плей-офф Овечкин предстал широкой общественности совершенно другим хоккеистом, не таким, как его все знают. И заслуга в этом прежде всего еще одного известного «неудачника Лиги» — канадца Тротца, главного тренера столичных.

Так в чем же секрет успеха? Главная заслуга Тротца — он сумел превратить яркого, но по-хорошему очень эгоистичного нападающего в командного игрока, чего никто из его предшественников в «Вашингтоне» не сумел сделать.

«У нас очень хорошая связь с Овечкиным, и я безумно рад за него, за его семью. Сегодня мы подняли с ним над головой Кубок Стэнли. Это символично, ведь наши карьерные пути очень схожи по сюжету, поэтому это особенное чувство», — отметил канадский тренер после победной встречи.

Невидимые герои

Овечкин по итогам финальной серии был признан самым ценным игроком плей-офф, став вторым россиянином после Евгения Малкина, кому достался «Конн Смайт Трофи». 32-летний нападающий набрал 27 (15+12) очков в 24 матчах, став также лучшим снайпером. Кроме того, Овечкин — первый русский капитан клуба НХЛ, который поднял над головой Кубок Стэнли. Причем до Овечкина подобное удавалось и всего двум европейцам: шведскому защитнику «Детройта» Никласу Лидстрему и его коллеге по амплуа словаку Здено Чаре из «Бостон Брюинз».

овечкин 3 Евгений Малкин Фото: TASS/Zuma/Eric Canha

Весть о долгожданной победе Овечкина за сутки облетела весь мир. Россиянина поздравляли все: от футбольной «Барселоны» до президента США Дональда Трампа.

«Алекс Овечкин был невероятен — настоящая суперзвезда!» — написал Трамп в Twitter.

Да, это так: Александр Великий по праву, но… Но, пожалуй, по-настоящему главным, хоть и менее заметным героем, как всего плей-офф, так и сезона, по праву надо признать другого россиянина — Евгения Кузнецова, прошедшего за свою карьеру огонь, воду и медные трубы. Между прочим, именно он, набравший по системе гол плюс пас 32 очка, стал лучшим бомбардиром плей-офф, однако… Так бывает, когда герои остаются в тени звезд, да еще и такие от природы застенчивые.

«Я счастлив, что сезон завершился на такой ноте. Уже хочется побыстрее раздеться и открыть баночку пива», — привычно скромно прокомментировал победу в Кубке Стэнли Кузнецов, которого Тротц назвал «героем нового времени».

«Кузнецов — это русская машина», — вторит швед Никлас Бэкстрем, на своем веку повидавший немало. И с ним сложно не согласиться, ведь Евгений прошел путь от четвертого звена до одного из лучших форвардов Лиги. Только он сам знает, каких усилий это стоило.

овечкин 4 Александр Овечкин и Евгений Кузнецов Фото: ТАСС/Артем Коротаев

«Овечкин и Кузнецов творят на льду, они идеально друг друга понимают», — резюмирует Тротц, говоря о главных творцах первой в истории победы «Вашингтона».

Правда, есть еще один русский парень в «Кэпиталз» — защитник Дмитрий Орлов, всего в третий раз в карьере игравший в плей-офф НХЛ. О нем почему-то в этой массовой истерии практически все позабыли. Да, конечно, он отыграл не так ярко, но тем не менее его путь к этому успеху был не менее тернист. Чего только стоят его постоянные ссылки в клуб АХЛ «Херши Беарс». Немногие на его месте бы продолжали доказывать. Орлов продолжал, выдерживая критику. Где-то справедливую, где-то — нет. Впрочем, в ночь с 7-го на 8-е уже о ней все забыли, ведь уже вторые сутки у всех на устах Овечкин Team.