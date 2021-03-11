Заглохший «Автомобилист»: как уральцы завершили плей-офф КХЛ

В среду, 10 марта, еще в двух сериях первого раунда плей-офф КХЛ определились победители. Из-за поражений в пятых матчах сезон завершили екатеринбургский «Автомобилист» и череповецкая «Северсталь». Первый проиграл в гостях в Балашихе омскому «Авангарду» (1:3), а вторая не справилась на выезде с московским «Динамо» (3:4).

Также свою серию завершил петербургский СКА, обыгравший минское «Динамо». Правда, хоккеисты Крэйга Вудкрофта едва не отсрочили свой вылет. Они в пятой игре вели в счете 3:2, но позволили армейцам сравнять за две минуты до конца и проиграли в овертайме (3:4).

Штраф Кови

Встреча в Балашихе имела особый подтекст — она могла оказаться последней для легенды мирового хоккея Павла Дацюка. Выступающий за родной «Автомобилист» центральный нападающий летом отметит 43-й день рождения. И все присутствовавшие на игре ожидали, что в случае поражения и вылета из Кубка Гагарина обладатель Кубка Стэнли – 2008, олимпийский чемпион – 2018 и двукратный чемпион мира прояснит свое будущее.

После игры Павел воздержался от комментариев на эту тему, а во время матча сделал всё, чтобы отсрочить эти разговоры хотя бы до пятницы. На шестой минуте его звено отлично разыграло большинство: Дацюк забил гол с передач Брукса Мэйсека и Алексея Макеева. В этот момент показалось, что серия для «Автомобилиста» еще не потеряна.

С этими иллюзиями команда ушла на перерыв, но лишилась их уже в начале второго периода, когда розыгрыш лишнего удался «Авангарду»: Сергей Толчинский отличился с передачи Корбана Найта. Примечательно, что это удалось сделать без главной звезды «ястребов» Ильи Ковальчука, который в предыдущем матче забросил две шайбы: одну в конце основного времени, сравняв счет, а другую в овертайме, принеся своей команде, возможно, ключевую победу в этой серии (4:3).

Еще в середине первого периода 37-летний нападающий получил удаление до конца игры, грубо врезавшись коленом в Александра Щемерова, который не смог продолжить матч. Но без своего лидера «Авангард» спокойно решил исход встречи во втором периоде. Еще по голу забили Иржи Секач и Алексей Береглазов. «Автомобилист» так и не смог больше ничего сделать в атаке.

— Скорее всего, ключевым моментом серии стала упущенная победа в четвертом матче, — сказал «Известиям» защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин. — Выиграй мы свою вторую домашнюю игру, всё бы перевернулось. И неизвестно, как бы дальше сложилась серия. Но сейчас уже нет смысла говорить об этом. Сезон закончен, надо готовиться к следующему. В любом случае считаю, что мы хорошо провели все четыре матча. Да, допустили определенные ошибки, ставшие решающими, но не думаю, что нашей команде должно быть стыдно за серию с «Авангардом».

Недокамбэки

Параллельно московское «Динамо» разобралось с «Северсталью». Казалось, это будет самый легкий матч в серии для бело-голубых. Череповчане здорово сопротивлялись им в прошлых четырех встречах. Одну им удалось выиграть (5:2), а в другой они упустили победу лишь за три секунды до конца основного времени, проиграв в овертайме (1:2).

И все-таки класс динамовцев сказался. В среду в пятом матче они повели 4:0 уже в середине второго периода. Сначала после розыгрыша большинства «5 на 3» счет открыл Юусо Хиетанен. В начале второго периода Дмитрий Яшкин забил в меньшинстве. А затем по разу забили Оскар Линдберг и Вячеслав Кулемин.

Но и здесь подопечные Андрея Разина не сдались. Очень скоро счет размочил Индржих Абдул. А в третьем периоде дубль сделал Вадим Кудако. В последние три минуты игра шла при минимальном счете, но совершить совсем невозможный подвиг и отыграться с 0:4 «Северсталь» все-таки не смогла.

— У «Северстали» нет такой скамейки и мощи, как у «Динамо», — отметил в разговоре с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Но это была лучшая серия в первом раунде. Во всяком случае, мне она больше всего понравилась. На протяжении всего сезона большинство зрителей, журналистов и специалистов симпатизировали «Северстали», тому, как Разин раскрывает молодежь, как они не боятся более сильных соперников. Я тоже среди тех, кому нравится эта команда. И в серии с «Динамо» она не разочаровала.

Сумело устроить интригу и минское «Динамо». Усилиями Павла Варфоломеева команда быстро открыла счет в Питере. Только во втором периоде дубль Эмиля Галимова позволил СКА взять игру под свой контроль. Казалось, серию белорусскому клубу уже не спасти. Но в начале третьего периода Варфоломеев и Денис Мосалев с интервалом в минуту отличились и вывели Минск вперед.

Команда Крэйга Вудкрофта лишь две минуты не продержалась до победы в основное время. Вновь очко записал на свой счет Галимов, отдавший голевой пас на Кирилла Марченко, переведшего встречу в овертайм, где победный гол в большинстве забил Антон Бурдасов.

Во втором раунде на Западе СКА сыграет с московским «Динамо». А московский ЦСКА встретится с ярославским «Локомотивом».

В еще одном матче дня магнитогорский «Металлург» разгромил дома нурсултанский «Барыс» (5:1). Поскольку до этого счет был 2:2, оба коллектива и так ожидала поездка в Казахстан на шестую встречу серии. Если ее выиграет «Магнитка», то она также пройдет во второй раунд, где сыграет с «Авангардом». В четверг в Уфе местный «Салават Юлаев» проведет пятый матч серии с челябинским «Трактором» и в случае победы отправится в следующую стадию Кубка Гагарина.