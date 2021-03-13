Ройзман и Яшин задержаны на форуме в Москве
Полицейские задержали муниципальных депутатов Илью Яшина и Юлию Галямину и экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, принимавших участие в форуме «Муниципальная Россия», который проводила признанная нежелательной в РФ организация.
О задержаниях депутаты сообщили на своих страницах в соцсетях 13 марта.
По данным телеканала РЕН ТВ, правоохранители разъяснили участникам форума причину задержания. Для составления протоколов депутатов доставили в отделения полиции.
«По факту осуществления деятельности международной или иностранной организации неправительственной, деятельность которой нежелательна на территории РФ, вы будете задержаны», — сказал представитель полиции, прибывший на форум.
Кроме того, на мероприятии заметили несовершеннолетнюю девочку. По словам детского омбудсмена Москвы Ольги Ярославской, цель пребывания школьницы на данном мероприятии неизвестна.
Форум проводили «Объединенные демократы» — проект признанной нежелательной организации «Открытая Россия». В 2017 году Генпрокуратура России внесла британские организации OR Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в список «нежелательных».