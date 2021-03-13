Полиция задержала Яшина и Ройзмана на форуме в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали муниципальных депутатов Илью Яшина и Юлию Галямину, а также экс-мэр Екатеринбурга Евгения Ройзмана, принимавших участие в форуме «Муниципальная Россия», который проводила признанная нежелательной в РФ организация.

Как сообщает РЕН ТВ 13 марта, правоохранители разъяснили участникам форума причину задержания, указав, что их доставят в отделения полиции для составления протоколов.

«По факту осуществления деятельности международной или иностранной организации неправительственной, деятельность которой нежелательна на территории РФ, вы будете задержаны», — отметили сотрудники.

Известно, что форум проводили «Объединенные демократы» — проект признанной нежелательной организации «Открытая Россия». В 2017 году Генпрокуратура России внесла британские организации OR Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в список «нежелательных». Позже на членов движения начали составлять протоколы о содействии «нежелательной организации» (ст. 20.33 КоАП).