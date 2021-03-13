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Полиция пресекла деятельность признанной нежелательной в РФ организации

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Сотрудники полиции пришли на форум «Муниципальная Россия», который проводила в Москве организация, признанная нежелательной в РФ.

Правоохранители разъяснили участникам форума причину задержания, указав, что мероприятие будет прекращено.

«По факту осуществления деятельности международной или иностранной организации неправительственной, деятельность которой нежелательна на территории РФ, вы будете задержаны и доставлены в территориальные отделения для составления оперативных материалов», — отметили сотрудники.

Известно, что форум проводили «Объединенные демократы» — проект признанной нежелательной организации «Открытая Россия».

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