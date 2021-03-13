Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Скончался народный артист России Стахан Рахимов
Политика
МИД прокомментировал блокировку IT-компаниями США контента из РФ
Политика
Путин рассказал о принятии решения по референдуму в Крыму
Мир
Елизавета II поделилась воспоминаниями о встрече с Юрием Гагариным
Общество
Минтруд определил критерий для дополнительной выплаты ряду пенсионеров
Общество
В Госдуме указали на создание Киевом препятствий для доступа в Крым
Наука
«Роскосмос» опубликовал снимки нового дизайна ракеты-носителя «Союз-2»
Мир
Депутат из Германии выступила за отмену антироссийских санкций
Экономика
Биткоин обновил исторический максимум и превысил $59 тыс.

В Госдуме указали на создание Киевом препятствий для доступа в Крым

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доступ в Крым блокируется санкциями и преследованиями со стороны Киева, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, пишет 13 марта «РИА Новости».

Разговор без штаммов: как в Крыму прошла шестая годовщина воссоединения с РФ
Владимир Путин рассказал жителям полуострова о поправках в Конституцию и призвал не верить фейкам

Так парламентарий прокомментировал призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на неформальном заседании СБ ООН к России предоставить доступ в республику в соответствии с международным правом.

Гемпель призвал украинские власти к отмене блокад, санкций и прекратить преследование украинцев и иностранцев за визиты на полуостров.

«Видимо, Кулеба перепутал грешное с праведным. Свой призыв нужно было адресовать себе и своей стране», — отметил политик.

По его словам, российский Крым открыт для международных миссий, преследующих мирную цель узнать о жизни на полуострове.

Как отметил депутат, Киев вводит морские и транспортные блокады в отношении Крыма, создает препятствия на границе, чтобы украинцы не посещали регион.

По мнению Гемпеля, у Украины не получилось остановить развитие республики, поэтому она пытается изолировать ее международные контакты.

Ранее в этот день депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обратился к министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе с призывом не выдумывать насчет закрытости полуострова. Для визита в республику надо лишь согласовать этот вопрос с российским МИД, отметил он.

11 марта генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что люди, которые побывали на Украине в результате переезда из Крыма и Донбасса, возвращаются обратно. По его мнению, это связано с отсутствием рабочих мест на украинской территории.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва не раз утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021