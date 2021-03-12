Глава МИД Украины призвал Россию «открыть доступ» в Крым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию занять «не политизированную позицию» по вопросу доступа в Крым. Такое заявление он сделал в пятницу, 12 марта, на неформальном заседании Совбеза ООН по теме полуострова.

Инициаторами мероприятия выступили Эстония и другие западные страны, которые являются членами Совбеза.

«Мы призываем оккупирующую державу занять не политизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, международным гуманитарным правом», — цитирует Кулебу «РИА Новости».

Глава украинского МИДа также призвал страны присоединиться к так называемой «Крымской платформе», создание которой инициировала Украина.

10 марта первый заместитель постпреда РФ при Совбезе ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия проведет неформальное заседание организации по теме Крыма 17 марта. Участие в заседании примут представители полуострова.

Тогда же он упоминал проведение 12 марта неформальной встречи СБ ООН по тому же вопросу, организаторами которой выступили Эстония и другие страны.

При этом Полянский подчеркивал, что Эстония не предоставила права выступления жителям Крыма, причина этого решения неизвестна.

В конце февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление постпреда ФРГ при ООН Кристофа Хойсгена о якобы недопуске иностранных граждан в Крым. Она отмечала, что Евросоюз заврался, обвиняя Россию в недопуске иностранцев, при этом ЕС сам запугивает своих граждан на тему посещения региона.

Во внешнеполитическом ведомстве указывали, что приветствуют посещение Крыма политиками и журналистами, а также считают это «наиболее эффективным способом донесения до мировой общественности правдивой информации о ситуации на полуострове».

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, в свою очередь, отметил, что Хойсген не должен медлить с визитом в Крым, где ему на самом высоком официальном уровне будет оказан прием.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва не раз утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.