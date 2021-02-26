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Захарова обвинила ЕС во лжи из-за заявлений о недопуске иностранцев в Крым

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Евросоюз заврался, обвиняя Россию в недопуске иностранцев в Крым, при этом ЕС сам запугивает своих граждан на тему посещения региона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу, 26 февраля.

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Она напомнила, что заявление о якобы недопуске иностранных граждан в Крым ранее сделал постпред ФРГ при ООН Кристоф Хойсген.

«Это же вы считаете возможным дискриминацию даже на визовом направлении <...>, как бы заботясь о правах человека, а потом обвиняя нас, что мы не пускаем кого-то в Крым. Да вы заврались уже», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, российская сторона всегда проявляла готовность принять в субъектах страны, включая Крым, со специальным визитом любые международные контрольные механизмы в области прав человека при осуществлении деятельности в рамках их мандатов и согласно процедурам, применимым к такому визиту.

«Приветствуем посещение Крыма политиками, журналистами, считаем это наиболее эффективным способом донесения до мировой общественности правдивой информации о ситуации на полуострове», — говорится на странице МИД России в Twitter.

В ведомстве отметили, что в 2020 году полуостров посетило почти 160 тыс. иностранцев.

24 февраля первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал заявление Хойсгена о якобы нарушении прав человека в Крыму.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, в свою очередь, отметил, что Хойсген не должен медлить с визитом в Крым, где ему на самом высоком официальном уровне будет оказан прием.

Крым стал регионом России после проведенного в 2014 году референдума, в ходе которого 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

Власти полуострова провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что крымчане в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

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