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Постпреда ФРГ при ООН попросили не медлить с визитом в Крым

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Постпред ФРГ при ООН Кристоф Хойсген не должен медлить с визитом в Крым, где ему на самом высоком официальном уровне будет оказан прием. Об этом в среду, 24 февраля, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, который также возглавляет немецкую национально-культурную автономию региона.

«Все эти досужие измышления о нарушении прав человека в Крыму — полнейший бред. Призываем Кристофа Хойсгена не медлить с визитом в Крым и как можно скорее согласовать даты своего визита с российским дипведомством. Мы открыты. Ему не только будет оказан прием на самом высоком официальном уровне, но и предоставлена возможность встретиться с представителями различных народов, населяющих полуостров», — сказал «РИА Новости» Гемпель.

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Ранее в этот день первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал заявление немецкого коллеги Кристофа Хойсгена о якобы нарушении прав человека в Крыму.

По его словам, «гораздо проще распространять небылицы про ужасы в якобы оккупированном Крыму, тогда как узнать правду и убедиться в лживости этих измышлений проще простого».

Накануне в Генеральной ассамблее ООН прошло заседание, посвященное ситуации «на временно оккупированных территориях Украины». На нем выступили в том числе Хойсген и Полянский. Постпред ФРГ выразил обеспокоенность судьбой крымских татар, которых, по его словам, притесняют на полуострове.

Во вторник, 23 февраля, глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что Киев пытается представить борьбу с радикальными течениями как преследование крымских татар и украинцев в Крыму.

Ранее в тот же день постпред Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что Генассамблея ООН «не приняла и не примет российскую мантру о том, что вопрос Крыма закрыт». Он считает, что Москва пытается уничтожить самобытность украинцев и крымских татар на полуострове, продолжая произвольные аресты.

В ходе заседания ГА ООН он призвал лишить Россию права вето в Совете Безопасности.

В январе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел недоказанными ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом. В суде подтвердили свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела, в рамках которого дадут правовую оценку претензиям Киева по событиям 2014–2015 годов на полуострове.

Украина подала жалобу в ЕСПЧ в марте 2014 года, заявив о якобы большом количестве нарушений прав человека и преступлений в Крыму, обвинив в них Россию.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

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