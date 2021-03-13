Депутат Госдумы предложил главе МИД Украины способ попасть в Крым

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обратился к министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе с призывом не выдумывать на счет закрытости полуострова и если ему хочется его посетить, то стоит лишь согласовать этот вопрос с российским МИД. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает «РИА Новости».

Парламентарий отметил, что граждане разных стран мира, в том числе известные политики и депутаты неоднократно посещали российский Крым. Ни у кого из них проблем не было и нет, поэтому «не стоит выдумывать небылицы».

«Если Кулеба не знает, как напроситься к нам в гости, чтобы перенять опыт России по развитию своих территорий, то стоит обратиться в МИД РФ и согласовать свой визит. Это куда более простой способ, чем нагло врать международной общественности», — сказал он.

Пока только Украина своими действиями пытается всячески преградить доступ своих граждан и иностранцев в Крым, подчеркнул Шеремет.

«Киев вводит различные санкции и запугивает иностранцев уголовными делами, так как боится, что в мире все больше людей узнает правду о российском Крыме и крымчанах, счастливо живущих у себя дома в России», — заключил депутат.

12 марта на неформальном заседании Совбеза ООН по теме полуострова глава МИД Украины потребовал от России «предоставить полный доступ [в Крым] в соответствии с международным правом».

Ранее в этот день депутат Госдумы Руслан Бальбек расценил заявление Кулебы, как пафосное и безрезультатное.

В конце февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление постпреда ФРГ при ООН Кристофа Хойсгена о якобы недопуске иностранных граждан в Крым. Она отметила, что Евросоюз заврался, обвиняя Москву в недопуске иностранцев на полуостров, при этом ЕС сам запугивает своих граждан на тему посещения региона.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва не раз утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.