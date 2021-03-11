В ВСУ заявили о возвращении в Крым и Донбасс уехавших украинцев

Люди, которые побывали на Украине в результате переезда из Крыма и Донбасса, возвращаются обратно из-за отсутствия рабочих мест на украинской территории. Об этом в четверг, 11 марта, заявил генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос.

«Давайте вспомним, какое количество людей, которые сначала выехали с «оккупированных территорий», потом вернулись обратно. Почему это произошло? Потому что люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда», — сказал он в ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения».

Кривонос также отметил, что многим офицерам военно-морских сил «негде было жить, их никто не поддерживал», поэтому они уволились и вернулись обратно в Крым.

23 января стало известно, что численность населения Украины с 2001 года сократилась на 11,45 млн человек и составляет 37 млн человек.

В ноябре 2019 года киевский предприниматель Александр Меламуд поделился мнением, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции». Украину покидают специалисты и активные люди, отметил бизнесмен.

В феврале того же года стало известно, что Украина стала лидером по показателю миграции в Россию — с 2014 по 2017 год в РФ переехали 600 тыс. человек. В первую очередь рост миграции связан с вооруженным конфликтом в Донбассе.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.