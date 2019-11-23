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Киевский бизнесмен сравнил отток украинцев за границу с коррупцией

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Фото: youtube.com/Vласть vs Vлащенко
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Киевский предприниматель Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции». Об этом миллионер рассказал в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко».

По его словам, Украину покидают специалисты и активные люди. Кроме того, уезжая, они осваиваются на новом месте и в скором времени перевозят за границу и свои семьи, пишет RT.

Аргумент о том, что украинцы присылают домой миллиарды долларов, Меламуд назвал смешным, поскольку эти деньги лишь помогают поддерживать экономику.

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В марте глава украинского МИДа Павел Климкин назвал «мегавызовом» для страны тот факт, что граждане Украины стараются уехать за границу. В интервью «Радио Культура» украинский министр заявил, что многие жители вынуждены оставлять страну и искать работу за рубежом.

15 марта депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил, что около 10 млн украинцев покинули страну. Он сослался на метод подсчета, который позволяет понять, какое количество людей проживают на определенной территории. По его словам, на Украине постоянно находится от 28 до 29 млн человек.

В феврале стало известно, что Украина стала лидером по показателю миграции в Россию — с 2014 по 2017 год в РФ переехали 600 тыс. человек. В первую очередь рост миграции связан с вооруженным конфликтом в Донбассе. Однако к отъезду из страны украинцев также подталкивают социально-экономические проблемы и политическая нестабильность.

В июле директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен заявила, что четверть украинского населения находится за чертой бедности. По данным госстата Украины, на 1 января 2018 года в стране постоянно проживали 42,2 млн человек.

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