Побег из Нью-Йорка: мегаполисы стремительно теряют население

Мировой тренд на быстрый рост мегаполисов, кажется, начал разворачиваться. Молодые люди в США всё чаще покидают крупнейшие города в поисках счастья в пригородах или даже сельской местности. Причины просты — жилье всё дороже, а зарплаты растут куда медленнее. Хотя в России наблюдается схожая ситуация (реальные доходы падают в течение пяти лет подряд), наши сограждане уезжать из Москвы не торопятся.

Согласно статистике, опубликованной Бюро переписи США, крупные американские города за минувший год лишились десятков тысяч жителей возрастом до 40 лет. Хотя темпы бегства замедлились по сравнению с 2017 годом вдвое (тогда из мегаполисов уехали 27 тыс. молодых людей), прошлый год показал продолжение уже четырехлетнего тренда на снижение городского населения.

Упадок и реванш городов

Такое в Америке уже случалось. В послевоенный период миллионы американцев расстались со своими жилищами в ведущих городах страны, скупая дома в пригородах и городах поменьше. В подавляющем большинстве это были представители белого среднего класса, в связи с чем явление и получило название White Flight — «белое бегство». Причин у него было множество, включая желание обзавестись полноценным домом, стимулирующие меры правительства, а также массовое заселение в города негритянского населения, отношения с которым у многих белых были натянутые.

Как бы то ни было, но люди стали уезжать из американских мегаполисов в массовом порядке. На статистике численности населения это отразилось самым прямым образом: если до 1950 года практически все города-миллионники США росли стремительно, то затем этот рост остановился. В Чикаго население достигло пика в начале 1950-х, составив 3,6 млн человек. Через 40 лет оно не превышало 3 млн. Еще хуже было в Детройте, который превратился в символ урбанистического упадка: с 1950 по 2000 год население рухнуло вдвое. И даже в Нью-Йорке, который всю вторую половину XX века интенсивно пополнялся за счет иммигрантов, население в конце века практически не выросло.

Детройт Вид на Детройтский центр GM Renaissance Center, Детройт Фото: Global Look Press/Benjamin Beytekin

Но примерно с конца 1980-х начал набирать силу противоположный тренд — американцы, особенно молодые, стали стремиться обратно в большие города. Во многом этому поспособствовали жесткие меры по борьбе с преступностью, предпринятые в 1980–1990-х годах. Внезапно обнаружилось, что у мегаполисов множество преимуществ: близость к работе, развитая инфраструктура, культурная жизнь. А еще — сравнительно низкие цены на жилье. Теряя в квадратных метрах, возвращенцы из пригородов, как правило, выигрывали в том, что называется «городская среда».

В 1990–2010-х годах целые районы в городах, ранее считавшихся злачными и просто опасными, прошли процесс «джентрификации», когда на место бедноты вселялись представители среднего класса, а сами здания проходили глубокую реконструкцию. Кроме того, в этих районах открывались многочисленные дорогие магазины, рестораны и прочие объекты быта. Облик кварталов менялся до неузнаваемости.

От Детройта до Берлина

Но параллельно этот процесс поднимал и цены на жилье. На фоне формирования пузыря недвижимости в 2000-е годы рост резко ускорился, так что квартиры в американских мегаполисах стали доступны только богатым и верхушке среднего класса. Остальные были вынуждены ютиться в съемном жилье.

Финансовый кризис 2008 года сильно ударил по доходам населения. Даже к середине 2010-х годов домохозяйства Америки не достигли уровня заработков 1999 года (с поправкой на инфляцию). Особенно сильно «Великая рецессия» ударила по доходам молодежи. Поколение миллениалов, родившихся после 1981 года, стало первым за более чем 100 лет, чье финансовое положение оказалось хуже, чем у их родителей. Многие из них и дальше хотели бы жить в городах, но теперь покупка квартиры там для молодых американцев часто не по средствам.

Кроме того, хотя миллениалы и реже женятся и заводят детей, чем предыдущие поколения, для тех, кто уже обзавелся семьей, город создает немалые проблемы. Как пишет The Wall Street Journal, в мегаполисах отмечается низкое качество жилья и плохие школы. Выбирая между насыщенной городской средой и личным комфортом семейная молодежь всё чаще предпочитает второе.

Нью-Йорк В Вашингтон-сквере, Манхэттен, Нью-Йорк Фото: Global Look Press/

Наконец, еще одним важнейшим фактором отъезда американцев из мегаполисов является широкое распространение удаленной работы благодаря всеобщему проникновению интернета. Всё больше людей осознают, что получать зарплату манхэттенского уровня, но при этом жить в сравнительно дешевом пригороде, а может быть, и вообще в сельской местности — крайне выгодный вариант.

Не все американские города теряют население — в Лос-Анджелесе, Финиксе и Сан-Антонио оно растет. Но при этом надо помнить о масштабной иммиграции, которая направлена по большей части именно в многомиллионные мегаполисы. Без нее показатели нового побега молодежи из крупных городов выглядели бы еще более впечатляющими.

Как показывают статистические данные, бегство населения из мегаполиса — отнюдь не только американская проблема. В еще большем масштабе это наблюдается, скажем, в Лондоне. По данным The Guardian, британскую столицу, являющуюся крупнейшим городом Западной Европы, в 2018 году покинуло более 340 тыс. человек. На очереди Берлин, с начала XXI века стремительно набиравший население и ставший своеобразной богемной столицей Европы. Дефицит жилья стал настолько острым, что как немцам, так и иностранным экспатам в скором времени придется задуматься о более доступных и комфортных вариантах проживания.

Москва останется «нерезиновой»

В России скопление людей в миллионниках, прежде всего Москве и Санкт-Петербурге, считалось острой проблемой еще в советские времена, а в последние 20 лет она только осложнилась. Нашей стране свойственны в точности те же проблемы, которые волнуют жителей мегаполисов Америки и Западной Европы, — снижение доходов (реальные заработки населения падают 5 лет подряд), запредельно дорогое жилье, экологическая обстановка и тому подобное. Было бы логично предположить, что и из Москвы и Питера начнется отток населения.

Однако пока этого не происходит. Численность населения Москвы выросла с 2010 года более чем на миллион, Санкт-Петербурга — более чем на 500 тыс. человек. Несмотря на любые кризисы, россияне не торопятся оставлять крупнейшие города ради более доступных мест обитания. Почему?

Как объяснила в интервью «Известиям» директор региональной программы института социальной политики Наталья Зубаревич, в России на самом деле тоже идет субурбанизация, но весьма своеобразная. «Она начиналась как дачная, сезонная. Потом, в нулевых, народ стал покупать таунхаусы и отдельные дома в пригородах», — отметила она.

москва Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам Зубаревич, этот процесс носит незавершенный характер. «Переехавшие столкнулись с множеством проблем, начиная от пробок при дороге на работу и заканчивая отсутствием школ и детских садов. Потом они появились, но чаще всего на платной основе. В результате люди стали возвращаться в города. В результате у нас произошла частичная субурбанизация, отличающаяся от американской. Многие жители мегаполисов, переезжая в пригород, сохранили и квартиры в Москве, чего в Америке не бывает, уехал так уехал», — отметила она.

Зубаревич отметила, что и в России есть множество людей, которые бы хотели сменить крупные города на спокойную жизнь в пригородах с хорошей экологией, однако инфраструктурные проблемы не позволяют им реализовать это желание. Так что нравится жителям миллионников во главе с Москвой и Питером или нет, а еще какое-то время придется терпеть сложности жизни в «нерезиновых» городах.