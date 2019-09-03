«Если ничего не изменится, дальше будет только деградация»

Маркетинговое агентство Zoom Market опубликовало рейтинг городов, из которых жители хотят уехать навсегда. Первое место занял Екатеринбург. За ним расположились Саратов и Брянск. В основном респонденты стремятся перебраться в одну из столиц. Между тем большинству россиян (73%) нравится их место жительства. «Известия» обсудили этот вопрос с социологами, урбанистами и общественными деятелями из первой тройки городов рейтинга.

Екатеринбург

Анатолий Меренков, директор департамента политологии и социологии Уральского федерального университета (УрФУ), профессор, доктор философских наук

Согласно нашему исследованию, недавно окончившие вуз молодые люди считают, что в городе недостаточно возможностей для проявления творческих способностей. С одной стороны, вуз их готовит к сложным видам деятельности, с другой — они предъявляют к работодателям высокие требования с точки зрения карьерного роста и зарплат. Предложения их, к сожалению, не удовлетворяют. Как правило, предпочитают Москву и Санкт-Петербург, остальные города не рассматриваются.

Для молодых людей постарше, которые пытаются себя реализовать 5–7 лет, но еще не обзавелись семьей, этот фактор тоже действует. Мне кажется, причина в том, что нет контакта между работодателями различного уровня и сотрудниками. Молодежь ориентируется в первую очередь на карьерный рост, а современные руководители у нас не рассматривают это как важное условие для закрепления кадров. Я уже не говорю о зарплатах. Конечно, в Москве и Петербурге они выше.

О-1 Студенты Уральского государственного экономического университета, Екатеринбург Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Второй фактор — довольно высокая стоимость жилья, почти такая же, как в столицах. Третий фактор — это возможности не только карьерного роста, но и профессионального. Молодежь при принятии решения о переезде ориентируется еще и на это.

Культурные факторы не играют существенной роли. В этом плане Екатеринбург практически не уступает другим городам. Здесь есть места отдыха и досуга, бары, рестораны, достаточно торговых центров, просто сам фактор перестал быть значимым.

К тому же сейчас нет того, что раньше называлось ностальгией по родному месту. Это исчезающее явление. Мы всё больше приближаемся к западным странам. Привязка молодых людей к семье, месту жительства фактически уходит. Передвижения из города в город или из страны в страну становятся привычной схемой. Люди зрелого возраста сохраняют прежнюю психологию и минимально подвижны. В лучшем случае перебираются к детям, которые переехали ранее.

О-2 Смотровая площадка башни «Исеть» в Екатеринбурге Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Работодателям, к сожалению, нет большого дела на потребности молодежи. Сейчас у нас нет крупных объединений. Назовите хотя бы одно предприятие в городе, которое кому-то известно и притягивает рабочую силу. В этом смысле город резко упал по сравнению с тем, что было раньше. Происходит «вымывание» активной части населения. У Екатеринбурга в этом отношении, мягко говоря, не очень хорошие перспективы. Если ничего не изменится, дальше будет только деградация.

Владимир Злоказов, архитектор, урбанист

Екатеринбург — не на самых последних позициях среди городов России. Если говорить о комфорте городской среды, то, конечно, есть болевые точки. Например, грязь весной и осенью. Наверняка есть люди, которых она сильно раздражает.

С зонами отдыха обстановка более или менее благоприятная. У нас есть парки и скверы, Екатеринбург в этом смысле относительно сбалансирован. Больших парков не так много, но и сам город компактный, для них нет места. Зато достаточно лесопарков, куда можно выехать на природу. В последние годы правительство округа заботится о том, чтобы создавать рекреационные зоны, развивать туристическую инфраструктуру.

Транспортная система развита довольно плохо. У нее есть свои проблемы. У нас одна линия метро, и всё время обещают вторую. Понятно, что денег на нее, скорее всего, не выделят. При этом мало что делается для организации хорошего общественного транспорта на поверхности. Кажется, что всё внимание уходит на эту вторую линию, а на остальное денег нет.

О-3 Электродепо «Калиновское» Екатеринбургского метрополитена Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Вообще нехватка денег долгое время была основной проблемой для благоустройства. На любые предложения что-либо улучшить городские власти отвечали: «В бюджете нет средств». Сейчас эта проблема немного уменьшилась, так как появилась федеральная программа формирования комфортной городской среды. По ней какие-то деньги выделяются. Но есть и другая трудность — администрация не знает, как работать с местными сообществами и жителями, чтобы благоустраивать общественные зоны так, как надо людям, а не как пришло в голову чиновникам. Это разные вещи, как выясняется.

Есть проблема и с вырубкой деревьев в общественных зонах. Очень много проектов, которые подразумевают либо их тотальное уничтожение, либо большие потери. Такое ощущение, что власти объявили войну деревьям.

Возможно, кто-то уезжает из города, потому что он неудобный. Такие случаи вполне могут быть. Причем я думаю, что если причина именно в этом, то люди едут даже не в Москву, а куда-то в европейские страны. Это еще и от профессии человека зависит. Кто-то жестко привязан к земле, для кого-то место работы не столь значимо.

Саратов

Алексей Пыжов, основатель крупнейшего городского сообщества в соцсетях «Типичный Саратов», создатель тематических городских пабликов

Люди уезжают из Саратова по разным причинам. Они едут туда, куда их зовет внутреннее чутье и возможности. Саратов — отличный экспортер человеческого капитала. Эти люди выучились, заработали и смогли продать себя в других местах. С другой стороны, обидно за город. Многое здесь не происходит и не будет происходить, потому что креативные специалисты уезжают навсегда. Саратов теряет идентичность, не может найти смысл, который должен оставлять здесь людей, побуждать их бороться до конца за процветание малой родины.

Горожане не способны давить на государственные институты для решения своих проблем. У нас изношена инфраструктура и архитектура, плохая транспортная и градостроительная политика — они абсолютно не продуманы. Одни стоят в пробках в полуразвалившихся старых автобусах без кондиционера в 40-градусную жару, другие покупают автомобили в кредит и заполняют ими всё свободное в городе место.

О-4 Одна из улиц Саратова Фото: ТАСС/Егор Алеев

Общество раздражено и напряжено от постоянного столкновения с невозможностью решить даже базовые проблемы. Не знают, кого винить и как объединиться с другими или просто не находят на это времени. Горожане разобщены — они не работают на результат, у них отсутствуют цели и пути решения задач.

Здесь не находят себе место инновации, технологии и прогрессивные новшества. Чиновники не умеют привлекать инвестиции. Я знаю много случаев, когда большие проекты не состоялись, только потому что власти просили многомиллионные взятки. Но всё это — и причина здесь остаться, если ощущаешь в себе силы и желание улучшить ситуацию, если чувствуешь привязанность к городу. Такие люди у нас есть и еще будут.

Я и сам уезжаю из Саратова, потому что всегда мечтал не иметь привязки к одному месту, посмотреть мир и стать гражданином планеты. Сейчас у моей семьи выдалась возможность запустить этот процесс. Я лишился многих дорогих друзей — все они живут в разных городах и странах.

Если говорить коротко, Саратов — один из тысяч соперников на рынке привлечения человеческого капитала, и сейчас его позиции на этом рынке не очень хороши. Люди стали более практичными, они уже не сильно романтизируют малую родину. Поживем — увидим. Я очень люблю Саратов и верю, что его дела смогут пойти на поправку. И тенденции к этому, безусловно, имеются.

Антон Богнер, архитектор, урбанист, общественный активист

Городская политика не работает с конца 1990-х годов. Власти не интересовались, что нужно жителям, какой общественный транспорт, какая пешеходная система и прочее. На протяжении многих лет стремились развивать только автомобильный транспорт — уничтожали деревья, сужали тротуары, закрывали трамвайные линии и прочее.

Сейчас у нас общественного транспорта как такового нет. А ведь от этого во многом зависит экономика города. Автобусы у нас немецкие, купленные еще в 1990-х. На них до сих пор — уже лет 25 — висит реклама из Бонна и Кельна. Трамваи дышат на ладан. Кое-как недавно привезли более современные вагоны.

Есть проблема и с точечной застройкой. Рядом с историческими зданиями-памятниками XVIII–XIX веков появляются огромные современные строения. Причем не учитываются потребности жильцов в парковках и зеленых зонах. Такая застройка только ухудшает привлекательность районов. Общественные пространства сильно деградируют, а это в немалой степени влияет на отток людей из города. Плюс безработица и маленькие зарплаты.

О-6 Архитектура Саратова Фото: ТАСС/Егор Алеев

Миграция бешеная, особенно среди молодежи. Едут куда могут — в другие города, в столицы, за границу. Это наблюдается в последние десять лет и даже больше. В советское время люди тоже переезжали, потому что Саратов не отвечает потребностям жителей. Основные направления — Москва, Петербург, Казань и Краснодар. Еще, пожалуй, Крым.

Москва сейчас самый комфортный город России. Я часто езжу по разным населенным пунктам и отмечаю для себя, что изменилось, повысился или понизился уровень жизни, преобразовались ли общественные пространства, обращаю внимание на детали, дорожные узлы, дренажи, водоотведение и прочее. Всё это связано с комфортной городской средой. Для человека это важно: он каждый день выходит из дома, садится в общественный транспорт, автомобиль или на велосипед, ходит по тротуарам.

В Европе другая концепция — там каждая улица должна приносить определенный доход. У нас этого никогда не учитывали. Районы не работают, не приносят доход, нет зеленых пространств, а каждый метр зелени — это деньги. Если сравнивать с Германией, Францией, Италией или США, то у нас и застройка весьма скудная. Даже если речь не о загранице, а о соседних городах — например, Казани. В татарской столице за 2–2,5 млн рублей можно купить квартиру получше и с большими вариантами планировок, чем в Саратове, а также с дворами без машин. Это тоже имеет значение в вопросе миграции.

Ты обычно сразу визуально понимаешь, где хорошо — где хорошая реклама, пространство, чистые тротуары. В Саратове максимум день можно проходить в белых кедах, потом они покрываются пылью. Очень грязно. Ветер дует с холмов, вся пыль оседает в низине, то есть в городе. Чтобы такого не было, должна быть хорошая продуваемость. А откуда ей взяться, если вдоль Волги стоят высотные 20-этажные дома? Когда я вернулся из Крыма, почувствовал, что мне тяжело дышать. В жару воняет мусором. Конечно, всё это может стать фактором для миграции. Нужна грамотная городская политика.

Брянск

Елена Абовян, доцент кафедры гуманитарных и социальных дисциплин Брянского государственного технического университета, кандидат исторических наук

Мы не проводили исследования на эту тему, поэтому нельзя однозначно сказать, почему народ уезжает. По моим наблюдениям и общению со студентами, молодые люди не видят перспектив в Брянске. Они нацелены на крупные города — Москву и Петербург.

Школьники при поступлении в вуз тоже рассматривают не Брянск, а столицы. Они выбирают более престижные учебные заведения и профессии. К тому же обучение в наших вузах не такое уж дешевое, поэтому пробуют другие.

Зависит и от специальности. Некоторые ребята заключают договоры с местными заводами и учатся бесплатно. После вуза они должны какое-то время на них отработать. Кто-то рад такой перспективе, кто-то не особенно. Переезжать или оставаться, они решают через несколько лет.

Некоторые подрабатывают еще в студенчестве — обычно это молодые люди, специальности которых связаны с технологиями. Сфера IT вообще котируется, многие считают ее многообещающей. Более амбициозные хотят свое дело, чтобы не работать на государство и частные организации. В этом отношении они тоже засматриваются на более крупные города. В Брянске будущего не видят.

К нам в университет приезжали представители различных крупных компаний из других городов. Они общались со студентами, те могли оставить свои заявки и потом записаться на собеседование. Это уже перспектива трудоустройства. Местные предприятия такого не делают.

Сейчас очень креативные студенты, они мыслят нестандартно и лучше понимают, чего хотят. Ставят конкретные цели. Они понимают, что перед ними открыты все двери. А в Брянск, если что, всегда можно вернуться.

3Bgroup, коллектив, работающий в сферах искусства, архитектуры и дизайна

С точки зрения урбанизма и архитектуры в Брянске в последнее время становится всё хуже и хуже. Он превращается в город — спальный район. Общественные пространства формируются по каким-то старым понятиям и представлениям об отдыхе. Но город должен становиться современным. Мы как коллектив часто проводим выставки и лекции как в Брянске, так и в других местах, пытаясь донести эту мысль.

Необходим новый подход, формирование нового образа города в целом, нужно понять, как он хочет себя идентифицировать в контексте страны. Прекраснейший рельеф становится жертвой точечной застройки и безразличия. История города и его заслуги уходят на второй план. Непонятно почему, но у нас не хотят играть на выгодном приграничном положении. Это очень сильно влияет на отток населения, так как уважающий себя человек хочет видеть себя в современном красивом и удобном городе.

Если смотреть объективно, власти постепенно стараются изменить ситуацию с городской средой. Взять хотя бы преобразования в сфере транспорта и постоянные реализации проектов по программе комфортной среды. Но опять же они формируются по каким-то старым понятиям и представлениям. Нужно учитывать каждый нюанс. Город и не обязан продумывать всё сам. Его роль должна сводиться к созданию грамотной фокус-группы, которая должна иметь большие компетенции в этой сфере.

О-7 Брянск Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Так же с проведением культурно-массовых мероприятий. Создание промо-группы решило бы вопрос проведения праздников для всех групп населения. Дороги, на которые выделяются большие суммы каждый год, — это, конечно, хорошо, но какой в них толк, если в ближайшем будущем по ним некому будет ездить.

Сейчас мы можем наблюдать очень большой диапазон возрастных групп, которые покидают город. Всё начинается с молодежи, которые только окончили школу. Этот пласт населения в дальнейшем должен формировать современный город. Школьники хотят получить качественное образование и быть востребованными на рынке труда. Далее из Брянска уезжают молодые, уже состоявшиеся специалисты, работники креативных профессий и просто работяги, едущие за большим рублем.