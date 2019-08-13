Рубль города берет: средства ФНБ направят на благоустройство

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предлагает задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для благоустройства городов, в первую очередь — в проектах по модернизации общественного транспорта. Об этом шла речь на встрече руководителя госкорпорации с председателем правительства Дмитрием Медведевым.

Сейчас государство реализует национальный проект «Жилье и городская среда», который содержит в себе четыре раздела: «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды». Согласно документу, до 2024 года объем жилищного строительства в стране должен вырасти до 120 млн кв. м в год. Это требует значительных вложений от государства, до конца 2024 года — порядка 1 трлн рублей. Большую часть средств, около 90%, выделят из федерального бюджета. Остальное — средства регионов и деньги из внебюджетных источников.

По новому законодательству, наделившему ВЭБ функциями координатора институтов развития, госкорпорация координирует сегодня работу Российского экспортного центра (РЭЦ), «ДОМ.РФ» и Корпорации по развитию малого и среднего бизнеса. По словам Игоря Шувалова, в ста крупнейших городах страны, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, ВЭБ финансирует обучение команд, которые управляют городской экономикой.

— Отдельно мы рассматриваем (сейчас у нас в папке) 109 проектов в 45 городах из этой сотни, — рассказал Игорь Шувалов. — Эти проекты касаются чистой воды, очистных сооружений, обновления городского транспорта, создания современного жилищного фонда, преобразования сервиса в городах — а это как раз на плечах малого и среднего предпринимательства. Используем при этом все инструменты, которые есть в каждой из организаций развития, и активно используем в том числе лизинговые схемы.

По словам главы госкорпорации, организуются специальные бизнес-миссии с выездами в города.

— Когда мы собираемся все вместе, мы не просто заслушиваем — мы как будто проводим защиту по этим проектам. И затем наши бизнес-подразделения эти проекты берут в разработку. Мы договариваемся, что в течение определённого времени будут подписаны кредитные соглашения, для того чтобы проект пошёл. Мы уже имеем конкретный результат. Например, в Ульяновске, Нижнем Новгороде мы готовимся к принятию кредитных соглашений. И готовим сейчас большую поездку в Удмуртию — мы там были год назад, и сейчас уже посмотрим, как эти проекты пойдут, — добавил глава ВЭБ.

По его словам, работа идет при непосредственном взаимодействии с Минэкономразвития, для которого тема городского развития тоже очень близка. С Минфином ВЭБ работает по проектам обновления общественного городского транспорта в партнерстве с такими крупными организациями, как «Трансмашхолдинг» и «Синара».

— С «Трансмашхолдингом» у нас есть хороший проект в Москве, и мы пытаемся этот опыт перенести на другие города. Будем просить вашего согласия задействовать для этих целей средства Фонда национального благосостояния, — обратился к премьер-министру Игорь Шувалов.

Председатель правительства посоветовал активнее работать еще и с министерством строительства, потому что градостроительная политика напрямую находится в его компетенции. По словам главы кабмина, люди, которые живут в городах, — особенно не в столицах, даже не в столицах регионов, — хотят, чтобы их жизнь по комфорту хоть как-то приближалась к современной жизни в крупнейших городах России.

— Дело в том, что наша градостроительная политика советского периода не была идеальной, но она в любом случае перестала работать, поскольку изменились требования и хозяйственные условия. И сейчас создание новой градостроительной политики, подготовка современных команд, то, о чем вы сказали, — это исключительно важная тема, — сказал Дмитрий Медведев.

На встрече также говорилось о том, что с помощью ресурсов ВЭБу необходимо помогать регионам и отдельным городам формировать компетенции и набирать людей, готовых этим профессионально заниматься.