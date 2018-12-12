Финансовый сплав: Счетная палата нашла убытки от вложений средств ФНБ

Вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в иностранные активы с декабря 2017 года по май 2018-го принесли убытки. Об этом говорится в ноябрьском бюллетене Счетной палаты, который проанализировали "Известия". В контрольном органе подсчитали, что за шесть месяцев потери составили почти 20 млрд рублей. Такая практика управления деньгами ФНБ противоречит бюджетному законодательству, полагают в Счетной палате. В Минфине считают, что убытки носят технический характер. А в экспертной среде отрицательные результаты инвестирования объясняют геополитикой — Россия, пытаясь застраховаться от последствий санкций, перевела деньги из прибыльных казначейских облигаций США в менее доходные активы.

В Счетной палате обратили внимание на то, что деньги ФНБ, которые были вложены в иностранные активы, с декабря 2017-го по май 2018-го принесли $340 млн убытков (примерно 20 млрд рублей). В бюллетене контрольного органа за ноябрь отмечается, что бюджетное законодательство допускает отрицательный результат от вложений ФНБ, но только в краткосрочном периоде. В данном же случае, по мнению аудиторов, «минус» длился «в течение значительного периода времени».

Впрочем, сумма всех доходов от управления средствами ФНБ, зачисленных в федеральный бюджет в первом полугодии, составила 27,8 млрд рублей. Это 45,2% от планового показателя на 2018 год, говорится в материалах Счетной палаты.

В Минфине на вопрос «Известий» заявили, что отрицательная доходность размещения средств ФНБ в 2018 году носит расчетный, условный характер. В целом результаты управления средствами фонда за период с момента его образования в 2008 году соответствуют целям, которые определены Бюджетным кодексом РФ: обеспечение сохранности инвестиций и стабильного уровня доходов в долгосрочной перспективе.

Потери от иностранных инвестиций фонда могут быть связаны с выходом России из казначейских облигаций США и переводом этих денег в другие, менее выгодные инструменты, считают эксперты. Доходность американских бумаг составляет примерно 3% годовых. Скорее всего, высвободившиеся в результате их продажи деньги были переведены в золото, полагает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский.

Косвенно об этом свидетельствуют и данные ЦБ. Так, с марта 2017 года по апрель 2018-го инвестиции Банка России в драгоценный металл (совокупный показатель, включающий и средства ФНБ) увеличились с $66 до $79 млрд. Об этом говорится в обзоре деятельности регулятора по управлению активами в иностранных валютах и золоте. В то же время вложения в бумаги американского казначейства сократились — с $100 млрд в начале 2018 года до $15 млрд на середину июля, следует из данных ФРС США.

В этот период цена золота устойчиво снижалась. Достигнув пика в середине февраля, когда фьючерс на драгметалл стоил более $1350, к октябрю золото подешевело примерно на 12%.

Средства ФНБ разрешено вкладывать в ограниченный перечень финансовых инструментов. В него входят суверенные облигации иностранных государств (главным образом развитых стран Западной Европы, Канады и США) и в долговые бумаги крупных международных организаций с высокими кредитными рейтингами. Также деньги можно инвестировать в капитал крупнейших российских банков, депозиты ВЭБа, самоокупаемые стратегические госпроекты — например, такие, как строительство ЦКАД вокруг Москвы или АЭС в Финляндии.

Справка «Известий» За управление средствами ФНБ отвечает Минфин, отдельные полномочия могут осуществляться Центробанком. Фонд формируется за счет инвестирования и дополнительных нефтегазовых доходов, полученных от продажи нефти по цене более $40 за баррель. Он предназначен для финансирования дефицита бюджета при падении стоимости черного золота ниже этого порога. На 1 декабря в ФНБ накопилось около 4,6 трлн рублей, или $68,5 млрд, следует из материалов на сайте Минфина.

Инвестиционная политика в управлении средствами ФНБ отличается консервативностью, считает эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования аналитического агентства АКРА Дмитрий Куликов. Скорее всего, деньги действительно были переведены из американских суверенных бумаг в другие активы, согласился эксперт с мнением Владимира Рожанковского. Он отметил, что традиционно их доходность довольно низка.

Обвинения в адрес государственных ведомств и институтов по поводу низкой доходности от их практики инвестирования не всегда справедливы, считает Дмитрий Куликов. Государство не возможно приравнивать к полноценным управляющим или инвестиционным компаниям, следовательно не стоит и ждать сопоставимой прибыли от сделанных им вложений, говорит аналитик. С учетом жестких ограничений инвестиционного портфеля ФНБ по риску, его невысокая доходность – это скорее норма.

К тому же, в данном случае убытки связаны не столько с низкой эффективностью государства как инвестора, сколько с геополитической ситуацией, добавил Владимир Рожанковский. Выход из одних из самых выгодных на рынке суверенных бумаг – казначейских облигаций США – может быть нецелесообразен чисто экономически. Однако он объясняется трендом на дедолларизацию и желанием застраховаться от последствий возможных антироссийских санкций. С этой точки зрения убытки вполне оправданы, резюмировал эксперт.