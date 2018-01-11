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Минфин не исключил пополнение ФНБ в 2018 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) в текущем году возможно при сохранении уровня цен на нефть и курсовых соотношений, который сложился в 2017 году. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«В случае сохранения уровня цен и курсовых соотношений на уровне, который сложился на текущий момент, мы сможем не только не тратить резервы, но и пополнить объем средств ФНБ», — приводит его слова ТАСС.

При этом по итогам 2017 года Минфину удалось почти вдвое сократить траты как средств Резервного фонда, так и ФНБ, отметил Силуанов. 

Кроме того, министр рассказал, что на начало 2018 года общий объем суверенных резервов РФ составил 4,595 трлн рублей или 5% ВВП. Достижение этого показателя стало возможным благодаря бюджетному правилу, которое предусматривает направление доходов от продажи нефти сверх цены в $40 за баррель в резервы правительства, объяснил он.

1 января Резервный фонд и ФНБ объединились. По прогнозу Силуанова, объем ФНБ на начало года должен составить 3,7 трлн рублей. Пополняться фонд будет за счет доходов от продажи нефти.

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