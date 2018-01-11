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Штрафы за незаконную добычу драгметаллов могут вырасти в пять раз

Минфин ужесточает санкции за нарушение правил обращения и использования драгметаллов и камней
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Фото: Getty Images/Monty Rakusen
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Санкции за нарушение правил добычи, использования и хранения драгоценных металлов и камней могут существенно ужесточиться в этом году. Максимальные штрафы для компаний и индивидуальных предпринимателей могут вырасти в пять раз — до 250 тыс. рублей. Такие поправки в КоАП подготовили в Минфине («Известия» ознакомились с содержанием документа). В ведомстве считают нынешний размер штрафа недостаточным для того, чтобы удержать недобросовестных участников рынка от правонарушений. Актуальную долю теневого сектора только ювелирного рынка представители Минфина оценивают в 58%.

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Нарушение правил добычи, использования, обращения, учета и хранения драгоценных металлов или камней будет караться более сурово. Максимальный размер штрафа для юрлиц и ИП вырастет с нынешних 50 тыс. рублей до 250 тыс. Должностным лицам придется заплатить за нарушения до 70 тыс. рублей вместо 15 тыс. Соответствующий проект закона с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) подготовили в Минфине. Документ проходит оценку регулирующего воздействия, после чего будет передан на рассмотрение в правительство.

Нынешние штрафные санкции, предусмотренные КоАП, несоразмерны совершаемым  правонарушениям, пояснили в министерстве. Как результат — недобросовестные участники рынка драгметаллов и камней предпочитают заплатить штраф вместо того, чтобы следовать букве закона. В Минфине считают, что таким образом создаются благоприятные условия для легализации ювелирных изделий, незаконно изготовленных на территории России либо нелегально ввезенных из-за рубежа.

В ведомстве не ограничились повышением штрафов; также предлагается ввести наказание за непредоставление документов для включения в реестр юрлиц и ИП, осуществляющих операции с драгметаллами и камнями. За такое нарушение штраф для компаний составит от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, а для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — 20–30 тыс. рублей.

Сейчас в Российской государственной пробирной палате при Минфине зарегистрировано около 42 тыс. организаций, которые работают с драгметаллами и камнями. Однако в налоговых органах зарегистрировано более 916 тыс. таких компаний.

— Принятие изменений в КоАП повысит эффективность и результативность контрольно-надзорной деятельности, сократит число правонарушений в отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней и, как следствие, уменьшит теневой сектор рынка, — добавили в пресс-службе Минфина.

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Доля теневого сектора только на ювелирном рынке составляет 58%, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в конце 2017 года.

В профессиональном сообществе с оценками министерства не согласны. Генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин считает, что при действующем контроле со стороны государства теневой рынок драгметаллов и камней составляет лишь 8%, или около 18 млрд рублей.

— Я не знаю, из чего исходит министерство в своих оценках. Есть несколько контрольных служб, которые проверяют рынок: силовые структуры в лице ФСБ, Росфинмониторинг, который осуществляет обязательный мониторинг драгоценных изделий, а также Налоговая инспекция и Пробирная палата при Минфине. При таком количестве контролеров более 50% рынка просто не может быть в тени, — рассказал Эдуард Уткин.

По его словам, сейчас в России наблюдается перепроизводство драгоценностей и «серому» рынку не остается места. Потому что производство или ввоз по «серым» схемам экономически невыгодны.

— Годовой объем производства ювелирных изделий, если считать в розничных ценах, составляет около 300 млрд рублей. А продажи за 2016 год превысили 220 млрд рублей. Легальное производство превышает объемы реализованной продукции, а всё остальное идет на склад, — пояснил эксперт.

В компании «Алроса» от комментариев воздержались.

По мнению заведующего кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Владимира Климанова, разработанные поправки направлены преимущественно на представителей малого бизнеса.

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— Необходимо обелить ювелирные производства, которые сосредоточены в Центральной России. Всем кажется, что производство драгметаллов или камней ведется в больших масштабах. Но это не так. Чаще всего именно небольшие компании уходят «в тень», — рассказал Владимир Климанов.

В 2016 году, по данным Росстата, реализация ювелирных изделий в России увеличилась на 10% по сравнению с предыдущим периодом — до 224 млрд рублей. Но в первые три квартала 2017 года продажи составили 139 млрд рублей. За весь прошлый год реализация составит 215–230 млрд рублей, оценили в ассоциации «Гильдия ювелиров России».

Из данных Таможенной службы следует, что импорт драгоценных изделий в Россию в прошлом году превысил 5,4 млрд рублей. Основные поставки украшений из золота шли из Китая, Италии, США и стран Евросоюза. Больше половины изделий из серебра прибыли из Таиланда.

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