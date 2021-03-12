Эстония стала мировым лидером по уровню заболеваемости COVID-19

Эстония за эту неделю обошла Чехию по числу случаев заболевания коронавирусом на 1 млн жителей и 12 марта вышла на самый высокий в мире уровень. Об этом сообщает эстонская газета Postimees.

«За последние семь дней суточный показатель инфицирования коронавирусом составил 1111 человек на миллион жителей Эстонии, что составляет самый высокий уровень в мире», — говорится в публикации издания.

Согласно его данным, рост за последние семь дней по сравнению с предыдущей неделей составил 15%, что является наивысшим в мире показателем.

Газета отмечает, что в лидировавшей по числу заболеваний Чехии за последние семь дней было зафиксировано на 5,4% меньше случаев, чем неделей ранее. В республике за семь дней зарегистрировано 1086 случаев коронавируса.

По сравнению со средними данными за последние две недели чехи по-прежнему находятся на первом месте. Однако если нынешняя тенденция сохранится, то «Эстония поднимется на первое место в долгосрочной перспективе», отмечается в публикации.

С 11 марта в Эстонии на фоне распространения в стране британского штамма коронавируса ввели жесткий карантин. Строгие ограничения будут действовать в республике в течение месяца.

В Эстонии вакцинация от COVID-19 началась 27 декабря. В стране используются препараты AstraZeneca, Pfizer/BioNtech и Moderna. В начале марта 31-летний сотрудник спасательного департамента умер после прививки вакциной AstraZeneca.