В ВОЗ заявили о небольшом улучшении ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с коронавирусом в России немного улучшилась. Об этом в четверг, 11 марта, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Мы видим маленькое улучшение ситуации (с коронавирусом в России — Ред.) <...>, но ситуация очень тревожная из-за появления новых штаммов, так что требует постоянного внимания и постоянной гибкости системы», — рассказала она в ходе круглого стола «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19».

Накануне руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Владимир Семенов заявил, что Россия справляется со второй волной коронавируса лучше многих европейских стран, однако о полной победе над COVID-19 пока говорить рано.

Специалист подчеркнул, что Россия выходит из пандемии с меньшими потрясениями, чем многие европейские страны.

Ранее, 5 марта, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в стране. По ее словам, уровень заболеваемости сейчас составляет 7,5 на 100 тыс. населения.

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