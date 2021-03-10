Вирусолог счел преждевременным объявлять победу над коронавирусом в России

Россия справляется со второй волной коронавируса лучше многих европейских стран, однако о полной победе над инфекцией пока говорить рано. Об этом в среду, 10 марта, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», доктор биологических наук Владимир Семенов.

Специалист подчеркнул, что Россия выходит из пандемии с меньшими потрясениями, чем многие европейские страны.

«Это не сравнить с тем, что творится в Европе. Мы ни разу не приближались даже близко к тому, что творится, например, в Италии», — приводит его слова URA.RU.

Он также добавил, что, несмотря на снижение числа заболевших, рано объявлять победу над вирусом. Для этого необходимо сначала дождаться, когда заболеваемость перейдет в спорадическую (случайную) стадию, а количество заболевших будет «раз в 10 меньше, чем сейчас».

Днем ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что cуточные колебания заболеваемости COVID-19 возможны весной, когда начнется оттепель и температура поднимется выше нуля. По его словам, такая погода создает благоприятные условия для циркуляции вирусных респираторных заболеваний.

Ранее, 5 марта, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в стране. По ее словам, заболеваемость сейчас составляет 7,5 на 100 тыс. населения.

По данным оперштаба на 10 марта, за все время в России выявлено 4 351 553 случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 90 275 летальных исходов, выздоровели 3 945 527 человек.

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