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Вильфанд рассказал об аномальном потеплении в Сибири и на Дальнем Востоке

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Аномальное тепло ожидает в ближайшие дни жителей ряда регионов Средней Сибири и Дальневосточного федерального округа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, температура будет выше нормы на 8–10 градусов. Так, с 11 марта в Иркутске ожидается около 8 градусов тепла, в Красноярске — 0 градусов, в Тыве и Бурятии — до 4 градусов выше нуля, пишет ТАСС.

В Благовещенске температура воздуха может прогреться до 8 градусов, в Хабаровске — 6–8 градусов тепла, во Владивостоке — до 9 градусов. При этом, уточнил Вильфанд, в Забайкальском крае температурный фон будет теплее средних значений на 12 градусов.

10 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что весенняя погода придет в Москву после Масленицы, которая в 2021 году отмечается с 8 по 14 марта, но о значительном потеплении говорить не приходится.

По прогнозам синоптиков, аномальные морозы продержатся в Московском регионе еще несколько дней. Ночь на пятницу еще будет холодной, температура составит минус 18–16 градусов, а днем уже начнется влияние фронта. К выходным потеплеет до плюсовых значений.

Накануне Евгений Тишковец сообщил, что вечером 10 марта и в ночь на 11 марта москвичи смогут наблюдать редкое атмосферное явление — «ледяные иглы».

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