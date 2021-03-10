Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
В Кремле назвали обоснованным решение РКН о замедлении работы Twitter
Экономика
«Норникель» выплатил рекордный штраф в 146,2 млрд рублей
Интернет
Большинство сайтов госорганов России заработало после сбоя
Экономика
За февраль 2021 года в России выдали рекордный объем ипотечных кредитов
Мир
Лавров заявил о результатах договоренностей Москвы и Эр-Риада в рамках ОПЕК+
Мир
Постпред России при ОЗХО обвинил организацию в двойных стандартах
Мир
В ДНР раскритиковали план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе
Политика
Песков заявил о переносе послания Путина Федеральному собранию
Интернет
В Минсвязи назвали причину сбоя в работе «Ростелекома»
Сюжет:

Синоптики назвали сроки прихода весны в Москву

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Весенняя погода придет в Москву после Масленицы, которая в 2021 году отмечается с 8 по 14 марта, но о значительном потеплении говорить не приходится. Об этом в среду, 10 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сплошным потопом: из-за резкого потепления Москва утонула в лужах
У коммунальщиков нет нормативов по скорости уборки воды с дорог

«Рассчитывать на мощное потепление не стоит», — сказал он, отметив, что нынешняя погода — это последнее значительное похолодание сезона, однако еще возможны спады температур.

По словам синоптика, в выходные к Москве приблизится мощный североатлантический циклон, вследствие чего в ночь на субботу столицу накроет снеговыми облаками, морозы будут отступать. Температурные столбики к воскресенью поднимутся до плюс трех градусов, показатели вернутся в рамки климатической нормы

«После Масленицы весна медленно будет наступать по всем фронтам, точно по климатическому графику», — цитирует эксперта «РИА Новости».

По прогнозам синоптиков, аномальные морозы продержатся в Московском регионе еще несколько дней. Ночь на пятницу еще будет холодной, температура составит –18…–16 градусов, а днем уже начнется влияние фронта. К выходным потеплеет до плюсовых значений.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что вечером 10 марта и в ночь на 11 марта москвичи смогут наблюдать редкое атмосферное явление — «ледяные иглы».

По словам синоптика, из-за арктического вторжения в ближайшие два дня в Центральную Россию придут аномальные морозы, температура будет ниже нормы на 15 градусов — в этих условиях происходит процесс вымораживания водяного пара, передает телеканал «360».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021