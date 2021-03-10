Синоптики назвали сроки прихода весны в Москву

Весенняя погода придет в Москву после Масленицы, которая в 2021 году отмечается с 8 по 14 марта, но о значительном потеплении говорить не приходится. Об этом в среду, 10 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Рассчитывать на мощное потепление не стоит», — сказал он, отметив, что нынешняя погода — это последнее значительное похолодание сезона, однако еще возможны спады температур.

По словам синоптика, в выходные к Москве приблизится мощный североатлантический циклон, вследствие чего в ночь на субботу столицу накроет снеговыми облаками, морозы будут отступать. Температурные столбики к воскресенью поднимутся до плюс трех градусов, показатели вернутся в рамки климатической нормы

«После Масленицы весна медленно будет наступать по всем фронтам, точно по климатическому графику», — цитирует эксперта «РИА Новости».

По прогнозам синоптиков, аномальные морозы продержатся в Московском регионе еще несколько дней. Ночь на пятницу еще будет холодной, температура составит –18…–16 градусов, а днем уже начнется влияние фронта. К выходным потеплеет до плюсовых значений.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что вечером 10 марта и в ночь на 11 марта москвичи смогут наблюдать редкое атмосферное явление — «ледяные иглы».

По словам синоптика, из-за арктического вторжения в ближайшие два дня в Центральную Россию придут аномальные морозы, температура будет ниже нормы на 15 градусов — в этих условиях происходит процесс вымораживания водяного пара, передает телеканал «360».