Сплошным потопом: из-за резкого потепления Москва утонула в лужах

Пятница, 26 февраля, стала самым теплым днем нынешней зимы. Оттепель наступила резко — после мощных снегопадов и сильных морозов. В результате в столице подтопило десятки улиц и дворов. На борьбу с очередным стихийным бедствием бросили порядка 300 бригад и около 270 единиц спецтехники, сообщили в департаменте ЖКХ Москвы. Однако коммунальщики не успевают справляться с тающим снегом. Эксперты говорят, что ливневые канализации города не рассчитаны на такие большие объемы воды, к тому же они есть не на всех улицах. Метеорологи предупреждают, что потепление продлится недолго, а последующие заморозки принесут гололедицу.

Лужи по колено

После 25-градусных морозов температура в столице резко поднялась до плюс пяти. Скопившиеся вдоль дорог гигантские навалы снега стали быстро таять. В итоге десятки улиц оказались под водой. На видео и фото, которые москвичи выкладывают в соцсети, видно, как жители города еле пробираются по талой каше, а машины буквально плывут по улицам. Оттепель нарушила и работу общественного транспорта. В частности, утром встали трамваи на Дубининской улице, где затопило пути. ЧП на узкой улице создало трудности для автомобилистов — образовалась пробка. В пятницу в столице был объявлен желтый уровень опасности.

— Лучше сегодня не передвигаться пешком, такого ада я давно не видела. Один раз упала в лужу, еще несколько раз подвернула ноги, — пишет в одной из соцсетей жительница Басманного района Москвы Ирина.

Сплошным потопом Фото: ТАСС/Станислав Красильников

А жительница Тверского района Светлана утром пошла гулять с собакой и заработала перелом голени в двух местах из-за наледи.



В сложившейся ситуации слово потоп можно применять без кавычек, отметил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

— Конечно, на фоне снежного изобилия такое мощное тепло не могло не привести к региональным подтоплениям в отдельных районах. Особенно ярко это выражено в низинах и в местах, где ливневая канализация забита или отсутствует, — пояснил эксперт.



Кроме того, оттепель чревата наледями и гололедицей. Из-за того, что температура поверхности в некоторых местах еще остается отрицательной, соприкасающейся с ней влажный воздух покрывает все ледовой коркой, добавил специалист.

Сплошным потопом Фото: агентство городских новостей «Москва»

Из-за оттепели с крыш домов начали падать сосульки и наледь. В результате пострадали по меньшей мере девять человек, все они были госпитализированы с травмами головы разной степени, сообщили сегодня СМИ. «Известия» направили запрос в департамент здравоохранения Москвы с просьбой уточнить число пострадавших.

Ночью теплее, чем днем

Оттепель продлится минимум до конца первой недели марта, отметил Леонид Старков.

— 26 февраля был самый теплый день, затем последует небольшое похолодание. К выходным температура останется слабо положительной, но ночью будет подмораживать. Так что стоит ожидать усиления гололедицы. Капель, которая может образовываться и в минусовую температуру, будет усиливать наледь. На это нужно прежде всего обращать внимание коммунальным службам и жителям, — предупредил метеоролог.



Мы сейчас находимся в теплом секторе циклона, который проходит своим центром по северу европейской России, отметила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Сплошным потопом Фото: агентство городских новостей «Москва»

— Температура воздуха сегодня повысилась до плюс 5 градусов. До абсолютного рекорда не хватило буквально одного градуса. Но сегодняшний день стал самым теплым за текущую зиму. Завтра, 27 февраля, в утренние часы столица окажется в зоне холодного атмосферного фронта, за ним атмосферное давление будет расти. Местами возможны небольшие осадки. Температура понизится до нуля — минус двух градусов. А по области — до минус пяти. То есть ночью в городе будет теплее, чем днем. А вот в ночь на 28 февраля в Москве начнет подмораживать. Температура опустится до минус трех — минус пяти. А дневная останется положительной. На дорогах образуется сильная гололедица, — рассказала она.



Несмотря на скорое наступление календарной весны, метеорологическая весна придет не раньше конца марта. Во второй пятидневке месяца температура ночью опустится до минус 10-15 градусов. Но сильных морозов, как в феврале, вероятно, уже не будет, в свою очередь отметил Леонид Старков.

Не первый потоп

Ситуация с подтоплением в Москве не редкость. Так, прошлым летом столицу не один раз заливали сильные дожди. Горожане постоянно привлекают внимание властей к проблеме с ливневой канализацией. Многие указывают на то, что она либо не обслуживается, либо не установлена в их районах.

— В квартале Южный никто не обслуживает ливневую канализацию и очистные сооружения. Они брошены и неисправны. В них скапливается вода и от них идет запах, —жалуются местные жители на странице в блоге московского мэра Сергея Собянина.

Сплошным потопом Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович



К работе по очистке города от воды были подключены порядка 300 бригад и около 270 единиц техники. Коммунальные службы очищают водоприемные колодцы от снега и наледи, сообщил сегодня департамент ЖКХ Москвы в одной из социальных сетей. Однако проблема с ливневыми канализациями и водоотведением как в Москве, так и в других городах, остается , сообщила «Известиям» председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам ОП РФ, исполнительный директор «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева.



— При этом ситуация с ливневой канализацией в Москве куда лучше, чем в других городах, — сказала она. — Все, что было построено в советские времена, уже пришло в негодность. Даже в критериях формирования комфортной городской среды есть пункт по количеству дорог с ливневой канализацией. То есть априори из федерального проекта следует, что не все дороги обязаны быть обеспечены ливневкой. В Москве же ситуация более позитивная, потому что работает Мосводосток, все ливневки регулярно меняют и прочищают. Но, к сожалению, и летом нас заливало, и сейчас. Трудно рассчитывать, что при превышении норм осадков коммунальные службы будут своевременно справляться с потоплениями. Сейчас службы работают в круглосуточном режиме. Вчера начали очистку водостоков. Однако основная проблема — во дворах. Их зачастую проектируют не надлежащим образом: без уклона, без стоков. Это связано с проблемами на муниципальных торгах, когда их выигрывает та компания, которая предложила меньшую цену.

Светлана Разворотнева также обратила внимание на то, что нормативов по уборке воды с автомобильных дорог и тротуаров нет.

— Разумеется, воды на них вообще быть не должно. Но конкретных норм, как в случае со снегом, у коммунальщиков нет, — подчеркнула она.

Сплошным потопом Фото: ТАСС/Артем Геодакян





Все ливневки рассчитаны на определенное количество талого снега и воды, отметил эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

— Естественно, после рекордных снегопадов и резкого потепления ливневки с потопом не справились. Нужно подождать полдня или день, пока вода уйдет, — отметил он.

«Известия» направили запрос в мэрию Москвы с просьбой рассказать, есть ли у властей план по приведению ливневой канализации Москвы в соответствие с объемами выпадающих осадков.