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Москвичам рассказали о погоде в первые дни марта

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Весна в Москве начнется с переменчивой погоды, тепла горожанам ожидать не стоит. Об этом в пятницу, 26 февраля, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Наступит ли весна в Москве 1 марта? По календарю — да, наступит, но погода до весенней дотягивать не будет. Март будет очень неоднородным и переменчивым», — отметил синоптик в беседе с «Интерфаксом».

По его словам, в первый весенний день ночные температуры составят от –10 до –5 градусов, 2 марта прогнозируется потепление, однако позже вновь начнется похолодание.

Тем не менее 1 марта порадует облачной погодой с прояснениями, москвичам стоит ожидать появления солнца, подчеркнул Вильфанд. При этом 2 и 3 марта столбики термометров зафиксируются на отметках от 0 до +5 градусов, пишет Газета.ru.

Кроме того, метеоролог предупредил о гололеде в последние дни февраля, в связи с чем призвал горожан соблюдать осторожность.

Ранее в этот же день Вильфанд рассказал, что погода до конца февраля в столице будет «мрачной и скучной», без солнца и с низкими облаками. Он добавил, что оттепель в регионе продолжится и в ночное, и в дневное время.

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