Москвичей предупредили о сильных морозах в регионе

Cильные морозы ожидаются в ближайшие дни в столичном регионе. Об этом во вторник, 9 марта, рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, 8 марта прошел циклон, атмосферный фронт дал осадки и регион оказался в тылу циклона, давление выросло и еще будет расти.

«Максимальное давление будет в четверг, 11 марта, 760 мм рт. ст. В ночь на 10 марта — переменная облачность, без осадков. Температура будет –23…–21 градус, по области местами до –25 градусов», — сказал он в беседе с RT.

В среду днем ожидается –13…–11 градусов. Ночью 11 марта будет –21…–19 градусов, по области до –24 градусов, и в низких местах температура опустится до –28.

«Днем –8…–6 градусов, по области до –10 градусов, переменная облачность, будет солнышко. Дальше следующий циклон у нас начнет потихоньку выходить на Московский регион, поэтому в пятницу, 12 марта, погода будет меняться», — отметил Цыганков.

Ночь на пятницу еще будет холодной, температура составит –18…–16 градусов, а днем уже начнется влияние фронта. Пойдет небольшой снег, ожидается облачная погода, ветер будет южный, порывистый, до 15 м/с, добавил специалист.

В выходные ожидается облачная погода. В субботу — снег, ночью –12…–7 градусов, днем 0…–5 градусов. В воскресенье и в понедельник будет еще теплее, предупредил Цыганков.

«Можно сказать, что 15 марта наконец-то такая весенняя погода, плюсовая температура днем и ночью», — заключил синоптик.

Ранее в этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что вечером 10 марта и в ночь на 11 марта москвичи смогут наблюдать редкое атмосферное явление — «ледяные иглы». Синоптик отметил, что из-за арктического вторжения в ближайшие два дня в Центральную Россию придут аномальные морозы, температура будет ниже нормы на 15 градусов — в этих условиях происходит процесс вымораживания водяного пара, передает телеканал «360».