Синоптик предупредил о формировании «ледяных игл» над Москвой

Вечером 10 марта и в ночь на 11 марта москвичи могут наблюдать редкое атмосферное явление — «ледяные иглы». Об этом 9 марта сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в результате арктического вторжения в ближайшие двое суток москвичей и жителей Центральной России ждут аномальные морозы с температурным фоном на 15 градусов ниже нормы, и в условиях антициклона будет происходить процесс вымораживания водяного пара.

«В период с 21:00 10 марта до 3:00 11 марта, когда столбики термометров опустятся ниже –20, в небе Москвы могут появиться «ледяные иглы» <...> редкое атмосферное явление в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе. Это может привести в темное время суток к появлению красивых светящихся «столбов», идущих от фонарей вверх в небо. Ледяную пыль также называют снежной, а иногда — алмазной пылью», — написал он в Instagram.

Тишковец также отметил, что не исключен и морозный туман с ухудшением видимости до 500–1000 м.

Ранее 9 марта научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей центра Европейской России, Урала и Поволжья на текущей неделе ждут настоящие зимние морозы. Так, в Москве в среду, 10 марта, и в ночь на четверг, 11 марта, температурный фон, по словам ученого, будет на 11–13 градусов ниже нормы.