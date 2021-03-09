Вильфанд предупредил о «величавом» уходе зимы из Европейской России

Жителей центра Европейской России, Урала и Поволжья на текущей неделе ждут настоящие зимние морозы. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«С завтрашнего числа над большей частью Европейской России устанавливается антициклональный режим… Давление резко возрастает, и погода будет по-настоящему, на удивление, зимней и антициклональной. Зима так величаво попрощается с центром Европейской России. Действительно, достойно уйдет. Морозами, которые запомнятся», — отметил метеоролог.

Так в Москве в среду и в ночь на четверг температурный фон, по словам ученого, будет на 11–13 градусов ниже нормы.

«Днем максимальные значения — минус 10 градусов. В дальнейшем будет усиливаться мороз. Ночные температуры от минус 19 до минус 21 градуса… по области до минус 24 градусов, а в пониженных местах до минус 25… минус 28 градусов. В ночь на 10 и 11 марта. Дневные температуры будут по-прежнему около минус 10 градусов», — сказал Вильфанд.

Подобная погода будет стоять и в других регионах центра Европейской России.

Наиболее низкие температуры, по словам синоптика, на этой неделе ожидают Центральный федеральный округ, а также Приволжский и Уральский федеральные округа.

«Температурный фон минус 24 градуса. В Пермском крае до минус 28 градусов, даже в Ульяновской области до минус 29 градусов. Настоящая зима с отклонениями температуры на 10–12 градусов. И даже в отдельных регионах, в Заволжье и Урал на 15–16 градусов ниже нормы», — сообщил он.

В Черноземье отклонение от температурной нормы составит 5–6 градусов.

Отмечается, что в Северо-Западной федеральном округе к середине недели температуры днем будут от минус 7 до минус 12 градусов. Единственное «теплое» место — Калининградская область, где дневные температуры будут около нуля.

Ранее, 7 марта, Вильфанд заявил, что потепление должно вернуться в Москву и другие регионы Центрального федерального округа (ЦФО) 13–14 марта.