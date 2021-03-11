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Курсовая забота: «Мир» изменит правила конвертации валют по картам

Новшество, внедрённое вслед за Visa и MasterCard, обезопасит деньги клиентов при резких скачках доллара и евро
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Курсовая забота: «Мир» изменит правила конвертации валют по картам
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2021-03-10 15:27:57
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С 28 апреля платежная система «Мир» поменяет правила конвертации валют: курс будет фиксироваться на день проведения платежа вместо даты расчёта между банками. Об этом говорится в бюллетене платежной системы «Мир» (есть у «Известий»). Информацию подтвердили представители НСПК и участники рынка. В 2020 году аналогичные изменения провела MasterCard, на 1 апреля 2021-го они запланированы у Visa. ЦБ поддержал новшество: такой порядок конвертации позволит не потерять деньги при резких скачках курса. По словам экспертов, требование своевременно с учётом открытия границ и расширения числа стран, где принимаются карты «Мир».

В день покупки

Для повышения прозрачности и удобства валютных операций держателей карт «Мир» платёжная система будет использовать при конвертации курсы, действующие на дату проведения платежа (авторизации), а не на дату клиринга (расчёта между банками). Об этом говорится в технологическом бюллетене платежной системы, который был разослан в кредитные организации (есть у «Известий»).

Стандарт будет введён в действие 28 апреля 2021 года, подчёркивается в документе. В нём также отмечается, что сейчас при конвертации используется курс валюты, установленный непосредственно на дату расчёта между банками. Это может происходить через несколько суток после проведения платежа — например, если покупка совершена в выходной или праздничный день. При резком скачке курса клиент теряет часть средств на невыгодной конвертации.

Изменения, которые вступают в силу в апреле, касаются расчетов напрямую с банками-участниками из зарубежных стран, уточнили в Национальной системе платёжных карт (НСПК — оператор карт «Мир»). В компании добавили, что аналогичный принцип конвертации по курсу на момент платежа уже применяется при межсистемном взаимодействии с рядом партнёров (в том числе — с ArCa и «Узкард»).

Курс на запад
курс валют
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

В крупнейших банках «Известиям» подтвердили информацию о переходе на новый стандарт расчёта курса валютных операций по картам «Мир». К нововведениям готовы в Росбанке, ПСБ, Газпромбанке, Почта банке, крымском РНКБ и в УБРиР. В «Зените» изменения находятся в работе. Новые правила будут действовать для конвертации расчетов клиентов за пределами России, пояснил руководитель направления транзакционного бизнеса УБРиР Денис Дергачев.

Раньше, когда клиент расплачивался за рубежом, банк блокировал на его счете определённую сумму в рублях и через несколько дней объём замороженных средств мог увеличиться или, наоборот, уменьшиться. По новым правилам, со счёта клиента спишется только та сумма, которая изначально заблокируется. Для клиента это безусловный плюс, — подчеркнул он.

В 2020-м рынок зарубежных операций заметно сузился, но по мере улучшения эпидемиологической ситуации транзакции за рубежом снова станут актуальными, и оборот по картам за границей восстановится на допандемийном уровне, ожидает руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксения Андреева.

Курс на запад
деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

При этом все больше стран будет подключаться к использованию карт «Мир», добавили в крымском РНКБ. К концу 2020 года национальные карты принимались в 10 странах, в том числе — Армении, Узбекистане, Абхазии, Турции и Вьетнаме. Тестовые операции проведены в Южной Корее, ОАЭ, Великобритании и на Кипре.

Клиентский опыт

Аналогичный подход к конвертации валют с августа 2020 года ввела MasterCard. С 1 апреля новые требования вступают в силу для карт Visa, писали ранее «Известия». Изменение позволило банкам-партнерам упростить расчёты, а держателям карт еще более удобно управлять своими средствами, заявили в MasterCard. Представитель Visa подчеркнул, что нововведение сделает использование карт в международных поездках или при покупках товаров у иностранных продавцов максимально безопасным, удобным и выгодным.

В Газпромбанке уверены: унификация требований с другими платёжными системами ­— правильное решение со стороны НСПК для сохранения единого клиентского опыта.

ЦБ не регулирует правила конвертации валют — они устанавливаются непосредственно платежными системами, заявили «Известиям» в регуляторе. В то же время в Банке России приветствуют решения, направленные на защиту интересов потребителей: проведение конвертации на момент покупки делает операцию более понятной для граждан и отвечает в первую очередь их интересам.

Курс на запад
карта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

НСПК вполне логично использовать лучший международный опыт, убеждена исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. Она добавила, что банки в соответствии с новыми правилами берут на себя потери при резком скачке курса, однако финансовые организации давно научились минимизировать валютный риск.

Раньше у банка было «окно» в несколько дней, в пределах которого он мог конвертировать деньги: тогда кредитная организация выбирала наиболее выгодную для себя дату пересчёта, рассказал председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. По его предположениям, «Мир» объявил о новых правилах одним из последних, поскольку для НСПК это вопрос менее приоритетный по сравнению с Visa и MasterCard — доля операций по национальным картам за рубежом крайне мала.

Изменения особенно актуальны для длинных новогодних и майских праздников, когда многие выезжают за границу, а итоговый расчёт и списание происходит в первый рабочий день после «каникул»: задержка может составлять до 10 суток, отметил финансовый директор «Техносерв» Роман Ромашевский. Он подчеркнул, что в самом неблагоприятном случае клиент может уйти в технический овердрафт даже по дебетовой карте, что чревато начислением повышенных процентов и штрафов. По словам эксперта, период конвертации также важен для покупок в зарубежных интернет-магазинах.

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