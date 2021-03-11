Курсовая забота: «Мир» изменит правила конвертации валют по картам

С 28 апреля платежная система «Мир» поменяет правила конвертации валют: курс будет фиксироваться на день проведения платежа вместо даты расчёта между банками . Об этом говорится в бюллетене платежной системы «Мир» (есть у «Известий»). Информацию подтвердили представители НСПК и участники рынка. В 2020 году аналогичные изменения провела MasterCard, на 1 апреля 2021-го они запланированы у Visa. ЦБ поддержал новшество: такой порядок конвертации позволит не потерять деньги при резких скачках курса . По словам экспертов, требование своевременно с учётом открытия границ и расширения числа стран, где принимаются карты «Мир».

В день покупки

Для повышения прозрачности и удобства валютных операций держателей карт «Мир» платёжная система будет использовать при конвертации курсы, действующие на дату проведения платежа (авторизации), а не на дату клиринга (расчёта между банками). Об этом говорится в технологическом бюллетене платежной системы, который был разослан в кредитные организации (есть у «Известий»).

Стандарт будет введён в действие 28 апреля 2021 года, подчёркивается в документе . В нём также отмечается, что сейчас при конвертации используется курс валюты, установленный непосредственно на дату расчёта между банками. Это может происходить через несколько суток после проведения платежа — например, если покупка совершена в выходной или праздничный день. При резком скачке курса клиент теряет часть средств на невыгодной конвертации .

Изменения, которые вступают в силу в апреле, касаются расчетов напрямую с банками-участниками из зарубежных стран, уточнили в Национальной системе платёжных карт (НСПК — оператор карт «Мир»). В компании добавили, что аналогичный принцип конвертации по курсу на момент платежа уже применяется при межсистемном взаимодействии с рядом партнёров (в том числе — с ArCa и «Узкард»).

Курс на запад Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

В крупнейших банках «Известиям» подтвердили информацию о переходе на новый стандарт расчёта курса валютных операций по картам «Мир» . К нововведениям готовы в Росбанке, ПСБ, Газпромбанке, Почта банке, крымском РНКБ и в УБРиР. В «Зените» изменения находятся в работе. Новые правила будут действовать для конвертации расчетов клиентов за пределами России, пояснил руководитель направления транзакционного бизнеса УБРиР Денис Дергачев.

— Раньше, когда клиент расплачивался за рубежом, банк блокировал на его счете определённую сумму в рублях и через несколько дней объём замороженных средств мог увеличиться или, наоборот, уменьшиться . По новым правилам, со счёта клиента спишется только та сумма, которая изначально заблокируется. Для клиента это безусловный плюс, — подчеркнул он.

В 2020-м рынок зарубежных операций заметно сузился, но по мере улучшения эпидемиологической ситуации транзакции за рубежом снова станут актуальными , и оборот по картам за границей восстановится на допандемийном уровне, ожидает руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксения Андреева.

Курс на запад Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

При этом все больше стран будет подключаться к использованию карт «Мир» , добавили в крымском РНКБ. К концу 2020 года национальные карты принимались в 10 странах, в том числе — Армении, Узбекистане, Абхазии, Турции и Вьетнаме. Тестовые операции проведены в Южной Корее, ОАЭ, Великобритании и на Кипре.

Клиентский опыт

Аналогичный подход к конвертации валют с августа 2020 года ввела MasterCard. С 1 апреля новые требования вступают в силу для карт Visa, писали ранее «Известия» . Изменение позволило банкам-партнерам упростить расчёты, а держателям карт еще более удобно управлять своими средствами, заявили в MasterCard. Представитель Visa подчеркнул, что нововведение сделает использование карт в международных поездках или при покупках товаров у иностранных продавцов максимально безопасным, удобным и выгодным.

В Газпромбанке уверены: унификация требований с другими платёжными системами ­— правильное решение со стороны НСПК для сохранения единого клиентского опыта.

ЦБ не регулирует правила конвертации валют — они устанавливаются непосредственно платежными системами, заявили «Известиям» в регуляторе. В то же время в Банке России приветствуют решения, направленные на защиту интересов потребителей : проведение конвертации на момент покупки делает операцию более понятной для граждан и отвечает в первую очередь их интересам.

Курс на запад Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

НСПК вполне логично использовать лучший международный опыт, убеждена исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. Она добавила, что банки в соответствии с новыми правилами берут на себя потери при резком скачке курса, однако финансовые организации давно научились минимизировать валютный риск .

Раньше у банка было «окно» в несколько дней, в пределах которого он мог конвертировать деньги: тогда кредитная организация выбирала наиболее выгодную для себя дату пересчёта, рассказал председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов . По его предположениям, «Мир» объявил о новых правилах одним из последних, поскольку для НСПК это вопрос менее приоритетный по сравнению с Visa и MasterCard — доля операций по национальным картам за рубежом крайне мала.

Изменения особенно актуальны для длинных новогодних и майских праздников, когда многие выезжают за границу, а итоговый расчёт и списание происходит в первый рабочий день после «каникул»: задержка может составлять до 10 суток, отметил финансовый директор «Техносерв» Роман Ромашевский. Он подчеркнул, что в самом неблагоприятном случае клиент может уйти в технический овердрафт даже по дебетовой карте, что чревато начислением повышенных процентов и штрафов. По словам эксперта, период конвертации также важен для покупок в зарубежных интернет-магазинах.